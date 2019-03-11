 Суд має оголосити рішення у справі ″скіфського золота″ 11 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

Суд має оголосити рішення у справі "скіфського золота" 11 червня

Вердикт суду за результатами розгляду апеляції у справі позичених у кримських музеїв об’єктів скіфської доби має бути виголошено 11 червня. Раніше суд постановив повернути коштовності Україні.

Під час засідання в Апеляційному суді Амстердама, 11 березня 2019 року

Під час засідання в Апеляційному суді Амстердама, 11 березня 2019 року

Рішення в судовій суперечці щодо позиченого в Криму "скіфського золота" для виставки в Нідерландах очікується 11 червня. Це випливає з оголошення Апеляційного суду Амстердама за результатами слухань у понеділок, 11 березня. "Ми націлені на виголошення рішення 11 червня. Це - не гарантія, але це - мета", - сказав головуючий під час засідання суддя Ораньє, передає кореспондент DW. Якщо одна зі сторін не погодиться з рішенням, то зможе подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.

Під час єдиних слухань в апеляційному процесі свої позиції виклали три сторони процесу: українська влада, музеї анексованого Криму, в яких були позичені коштовності, та Музей Алларда Пірсона в Амстердамі, який тимчасово зберігає об’єкти з 2014 року. Україну в суді представляли міністр культури Євген Нищук, заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, заступниця міністра інформполітики Еміне Джапарова та інші.

У справі йдеться про музейні експонати скіфської доби, які нідерландці позичили в Україні на початку 2014 року. Близько 565 з них походили з кримських музеїв: Керченського та Бахчисарайського історико-культурних заповідників, "Херсонесу Таврійського" в Севастополі та Центрального музею Тавриди в Сімферополі.

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Скарби скіфів, що нині знаходяться в Амстердамі, мають виставити у музеї в Києві. Однак це може відбутися аж за рік. (14.12.2016)

11 березня Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли в Нідерландах. DW зібрала відомі факти про справу. (11.03.2019)

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року музеї, які належали українській державі, опинилися поза її контролем. Із огляду на це Музей Алларда Пірсона відмовився повертати об’єкти Києву, аби уникнути можливих претензій з боку кримських музеїв, і віддав це питання на розгляд суду.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення повернути на територію України експонати кримських музеїв. Суд визначив, що незалежно від того, де раніше перебували експонати, згідно з нормами міжнародного права та нормативними актами ЮНЕСКО, "скіфське золото" є спадщиною України, тому експонати мають бути передані їй. Кримські музеї у 2017 році подали апеляцію на рішення суду. 

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Музейні експонати - заручники політики

    Музей Алларда Пірсона в Амстердамі, де проходила виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря", не захотів вирішувати, кому повертати скіфські коштовності після завершення експозиції, і віддав це питання на розсуд суду. У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати кримських музеїв на територію України.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Застібка у формі дельфіна

    Експонати виставки уперше демонструвалися за межами України. Зокрема і ця фібула - застібка із золота та гірського кришталю у формі дельфіна (перше століття до н. е. - перше століття н. е.), знайдена у сарматському Ногайчинському кургані поблизу села Червоного Нижньогірського району Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Нові археологічні знахідки

    Деякі зі скарбів виставки були знайдені під час археологічних розкопок у Криму кілька років тому. Наприклад, ось ці сережки є результатом розкопок 2008 року в пізньоантичному могильнику Джург-оба, що знаходиться неподалік села Завітне Ленінського району Криму. Некрополь лежить на 1200 метрів північніше античного міста Кітей, яке входило до складу Боспорської держави.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Вінок із некрополя Джург-оба

    Даний похоронний вінок, датований п'ятим століттям н. е., також було знайдено у некрополі Джург-оба. Загалом виставка "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" охоплювала десять століть кримської історії.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Скарби із "Товстої могили"

    На виставці були представлені не лише кримські скарби, а й археологічні знахідки із Півдня України. Наприклад, цей залізний меч із золотим руків'ям та піхвами походить зі скіфського кургану "Товста могила" на Дніпропетровщині. Після завершення виставки амстердамський музей одразу ж повернув Україні 19 об'єктів, позичених у Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Китайські лаковані скриньки

    Ці китайські лаковані скриньки фахівці називають "сенсацією", адже знайти їх у могильнику Усть-Альма археологи аж ніяк не сподівалися. Раніше відома науковцям траєкторія поширення подібних китайських предметів розкоші не сягала західніше Афганістану. Скриньки, датовані першим століттям н. е., після реставрації в Японії експонувалися вперше. Ліворуч на фото - репліка знайденої у Криму скриньки.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Скіфське золото із Криму

    Зі згаданого пізньоскіфського Усть-Альминського городища, яке знаходиться на західному березі Криму - поблизу села Піщане Бахчисарайського району - походять і ці прикраси, так само датовані першим століттям н. е. Усть-Альма - це друге за величиною і значимістю городище Скіфського царства у Криму.

  • Експонат виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в археологічному Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

    Спірне "скіфське золото"

    Суперечка, спричинена анексією Криму

    Після анексії Криму Росією повернути коштовності в Музею Алларда Пірсона вимагали як непідконтрольні Києву кримські музеї - Керченський та Бахчисарайський історико-культурні заповідники, "Херсонес Таврійський" у Севастополі та Центральний музей Тавриди у Сімферополі, так і українська держава.

  • Кримське золото в Музеї Алларда Пірсона в Нідерландах

    Спірне "скіфське золото"

    А золото і нині там…

    Кримські музеї, не задоволені рішенням Окружного адміністративного суду Амстердама на користь України, у січні 2017 року подали апеляцію. Нині скаргу розглядає Апеляційний суд Амстердама. "Україна розраховує отримати остаточне рішення максимум через рік, враховуючи ймовірну касацію у Верховному суді Нідерландів", - заявив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

    Автор: Інна Завгородня, Данило Білик


Дивитись відео 02:19

Емоції довкола вироку щодо "скіфського золота" (14.12.2016)

DW.COM

Спірне "скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама розглядає скаргу музеїв анексованого Криму на рішення щодо повернення Україні "скіфського золота", яке виставляли у Німеччині та Нідерландах. Скарби, за які точиться суперечка, - у галереї DW. (11.03.2019)  

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Емоції довкола вироку щодо "скіфського золота" (14.12.2016)  

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