 Суд Кіпру арештував майно Фірташа на 46 мільйонів доларів - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

Суд Кіпру арештував майно Фірташа на 46 мільйонів доларів - ЗМІ

Приводом для арешту майна українського бізнесмена Дмитра Фірташа став позов російського банку "ВТБ", повідомляє "Коммерсант".

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Суд Кіпру арештував рухоме і нерухоме майно українського мільярдера Дмитра Фірташа вартістю майже на 46 мільйонів доларів США. Під арешт потрапила і головна компанія олігарха Group DF Holdings Limited, повідомляє у середу, 16 січня, російське видання "Коммерсант".

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Епопея з екстрадицією Дмитра Фірташа до США добігає кінця. Попри запевнення австрійських адвокатів мільярдера, після рішення Європейського суду у Люксембурзі шанси Фірташа залишитись в Австрії - примарні. (25.10.2018)

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Приводом для арешту став позов російського банку "ВТБ", якому заборгували дві структури бізнесмена, а саме ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" і ТОВ "Титанові інвестиції", які є власниками низки заводів у Криму.

За даними джерел видання, юристи банку "ВТБ" подали позов до суду кіпрського міста Лімасол ще 20 грудня 2018 року. Позов пов'язаний з кредитом, який компанії Фірташа "Юкрейніан Кемікал Продактс" і "Титанові інвестиції" взяли у банку у квітні 2015 року. Загальна сума заборгованості складає 2,5 мільярда російських рублів (близько 32,6 мільйона євро). У прес-службі "ВТБ" підтвердили інформацію про арешт активів Фірташа, однак відмовились від більш розгорнутих коментарів. 

Бізнес-активи Дмитра Фірташа здебільшого розташовані в Україні. Однак, після анексії Криму Росією два хімічних заводи олігарха - "Кримський титан" і "Кримська сода" - опинилися в окупованому регіоні. Компанії, до яких позивається "ВТБ", пов'язані саме з цими активами.

Розгляд позову по суті розпочнеться наприкінці січня. 53-річний Дмитро Фірташ, який входить до списку найбагатших людей України, є одним з відповідачів. Запит DW до групи компаній Фірташа Group DF з проханням прокоментувати ситуацію поки що залишився без відповіді.

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