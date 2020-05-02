 Суд зупинив рішення про послаблення карантину в Черкасах - ОДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2020

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Суд зупинив рішення про послаблення карантину в Черкасах - ОДА

Суд задовольнив заяву Черкаської ОДА та зупинив рішення про послаблення у місті карантину. Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що суд перебрав на себе функцію епідеміологів.

Черкаси (архівне фото)

Черкаси (архівне фото)

Черкаський окружний адміністративний суд задовольнив заяву Черкаської обласної державної адміністрації та зупинив рішення міськвиконкому міста про послаблення карантину. Про це у четвер, 7 травня, повідомила Черкаська ОДА.

Своєю чергою мер Черкас Анатолій Бондаренко зазначив, що це судове рішення було ухвалене лише на підставі припущення, що послаблення карантинних заходів може призвести до значної кількості захворювань на COVID-19 у місті. "Тобто тепер уже суд перебирає на себе функції епідеміологів? При тому, що Кабмін уже неодноразово заявляв про послаблення карантинних заходів з 11 травня. І уряд, до речі, фактично дублює те, що вже зроблено в Черкасах", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Бондаренко також наголосив, що суд не запросив його на засідання. "Більше того, ухвалу навіть не розмістили в реєстрі судових рішень. Вона просто дивним чином опинилася відразу в обласній державній адміністрації. У мене єдине питання після цього. Кому в цій країні можна вірити взагалі після цього?", - зазначив він.

Як повідомлялося, влада Черкас вирішила з 1 травня пом'якшити карантин для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання". З цього дня дозволено відновити роботу магазинам, майстерням, перукарням та салонам краси тощо. Утім, українська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

Глава МВС Арсен Аваков пригрозив меру Черкас жорстким реагуванням на рішення міськвиконкому про передчасне послаблення карантину. Президент України Володимир Зеленський заявив, що міська влада Черкас має відповідати за рішення пом'якшити карантин раніше встановленого державою терміну.

Дивитись відео 02:01

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  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

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  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

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    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

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    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

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    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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