Суд зупинив рішення про послаблення карантину в Черкасах - ОДА

Черкаський окружний адміністративний суд задовольнив заяву Черкаської обласної державної адміністрації та зупинив рішення міськвиконкому міста про послаблення карантину. Про це у четвер, 7 травня, повідомила Черкаська ОДА.

Своєю чергою мер Черкас Анатолій Бондаренко зазначив, що це судове рішення було ухвалене лише на підставі припущення, що послаблення карантинних заходів може призвести до значної кількості захворювань на COVID-19 у місті. "Тобто тепер уже суд перебирає на себе функції епідеміологів? При тому, що Кабмін уже неодноразово заявляв про послаблення карантинних заходів з 11 травня. І уряд, до речі, фактично дублює те, що вже зроблено в Черкасах", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Бондаренко також наголосив, що суд не запросив його на засідання. "Більше того, ухвалу навіть не розмістили в реєстрі судових рішень. Вона просто дивним чином опинилася відразу в обласній державній адміністрації. У мене єдине питання після цього. Кому в цій країні можна вірити взагалі після цього?", - зазначив він.

Як повідомлялося, влада Черкас вирішила з 1 травня пом'якшити карантин для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання". З цього дня дозволено відновити роботу магазинам, майстерням, перукарням та салонам краси тощо. Утім, українська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

Глава МВС Арсен Аваков пригрозив меру Черкас жорстким реагуванням на рішення міськвиконкому про передчасне послаблення карантину. Президент України Володимир Зеленський заявив, що міська влада Черкас має відповідати за рішення пом'якшити карантин раніше встановленого державою терміну.

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