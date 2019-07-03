 Суд зобов′язав ЦВК провести нове жеребкування для партій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Новини

Суд зобов'язав ЦВК провести нове жеребкування для партій

Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій, які беруть участь у позачергових парламентських виборах, запланованих на 21 липня.

Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій

Суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій

Шостий Апеляційний адміністративний суд у четвер, 4 липня, ухвалив рішення, яким зобов'язав Центральну виборчу комісію України (ЦВК) провести повторне жеребкування для визначення порядкових номерів партій у виборчому бюлетені, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

DW.COM

У виборчому бюлетені партія "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" зареєстрована під номером 22. За партійним списком від політичної сили Саакашвілі зареєстровано 88 кандидатів у народні депутати. (30.06.2019)

У ЦВК одноголосно проголосували за скасування Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами на виборах в парламент. (03.07.2019)

ЦВК оскаржуватиме це рішення суду, наголосила Сліпачук. Вона додала, що комісія вже встигла надрукувати близько п'яти мільйонів бюлетенів для позачергових парламентських виборів, повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Позов проти ЦВК подали представники Аграрної партії України, повідомляється на сайті політсили. У партії заявляють, що звернулися до суду через надання політсилі Міхеіла Саакашвілі "Руху нових сил" номеру 22 у бюлетені без проведення пережеребкування. Як відомо, партія Саакашвілі була зареєстрована вже після проведеного жеребкування. "Аграрна партія вимагає суворого дотримання виборчого законодавства, тому просить суд призначити пережеребкування", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦВК, станом на 4 липня всього зареєстровано 5977 кандидатів у депутати Верховної Ради. З них 2761 - кандидат за виборчими списками партій та 3184 кандидати, які зареєстровані в одномандатних виборчих округах. З них 1439 кандидатів були висунуті політичними партіями і 1745 - самовисуванці.

Нагадаємо, 30 червня ЦВК вже відмовлялась провести повторне жеребкування для надання номеру у бюлетені партії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил". Тоді на нараді представників ЦВК та політсил, які беруть участь у виборах, з правом дорадчого голосу було вирішено, що зміна номерів у бюлетені "може привести до дезорієнтації виборця" і "спотворення волевиявлення". 

До цього ЦВК вже провела жеребкування, під час якого була визначена черговість партій у виборчому бюлетені та затверджені форма, колір і текст бюлетеня.

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