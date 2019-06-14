Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом до ВР - ЗМІ

Шостий апеляційний адміністративний суд на засіданні 21 червня ухвалив рішення, яким зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати народного депутата Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Про це в суботу, 22 червня, повідомив проєкт "Слідство.інфо" з посиланням на рішення суду, яке журналісти мають у своєму розпорядженні.

Раніше ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка через недотримання вимоги закону про проживання в Україні упродовж останніх п'яти років, оскільки він виїхав з країни в 2016 році.

Онищенко оскаржив це рішення Центрвиборчкому в суді. В автобіографії як кандидат він вказав, що з 2016 року і донині перебуває за межами держави через те, що нібито представляв Україну на змаганнях з кінного спорту "у статусі вершника". В підтвердження Онищенко надав листа від громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

Суд прийняв ці аргументи і задовольнив клопотання. "Колегія суддів зазначає, що зазначені документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по цей час", - йдеться в рішенні суду, яке наводить "Слідстфо.Інфо".

Як повідомлялося, правоохоронні органи України підозрюють Онищенка в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування". 5 липня 2016 року Верховна Рада погодилася на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко виїхав за межі України. 8 серпня 2016 року його було оголошено в національний розшук.

Сам Онищенко, який протягом кількох років проживає за кордоном, заявив, що має намір повернутися в Україну для участі в судовому процесі, а також балотуватися у Верховну Раду, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

8 лютого 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив, що Бюро завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу.

18 лютого прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі" стосовно народного депутата України Олександра Онищенка та його фінансового директора.

Нагадаємо, що 21 червня Печерський районний суд Києва задовольнив позов лідера партії "Рух нових сил", експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі про встановлення факту його безперервного проживання в Україні протягом п'яти років для реєстрації його кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах до парламенту 21 липня.