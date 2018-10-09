Суд зобов'язав Нідерланди зменшити обсяги викидів парникових газів

Нідерланди мають різко скоротити викиди парникових газів. Такий вердикт ухвалили в вівторок, 9 жовтня, судді Цивільного суду Гааги. Цією ухвалою суд визнав чинним рішення суду попередньої інстанції, яке було винесене ще 2015 року. Тож під час нинішнього апеляційного процесу судді стали на бік кліматичної ініціативи Urgenda, котра позивалася проти держави Нідерланди.

Зачитуючи рішення суду, головуюча суддя визнала, що зміни клімату становлять "реальну загрозу". Тож "держава зобов'язана гарантувати захист", наголосила суддя, яку цитує агенція новин dpa.

Згідно з рішенням суду, до кінця 2020-го року Нідерланди мусять скоротити обсяги викидів діоксиду вуглецю щонайменше на 25 відсотків порівняно з показниками 1990-го року. Приміром, 2017-го року сумарний викид парникових газів був лише на 13 відсотків менше, ніж у 1990-му році.

Сьогоднішня ухвала стала першим подібним вердиктом у позові природоохоронних організацій проти окремої держави. За словами представників міжнародної екологічної організації Greenpeace, нинішнє рішення суду в Гаазі увійде в "історію клімату".

На думку активістів, Нідерландам треба тепер закрити всі вугільні ТЕС, щоб за ці два роки вийти на визначені судом обсяги шкідливих викидів. Так само країні варто знизити максимально допустиму швидкість на дорогах, яка нині становить 130 кілометрів на годину, вважають активісти-екологи.