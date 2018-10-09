 Суд зобов′язав Нідерланди зменшити обсяги викидів парникових газів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

Суд зобов'язав Нідерланди зменшити обсяги викидів парникових газів

Згідно з ухвалою суду в Гаазі, Нідерланди мусять робити значно більше для боротьби зі змінами клімату та різко скоротити обсяги викидів парникових газів. Рішення суду стало першим такого роду.

Нідерланди мають значно зменшити викиди вуглекислого газу

Нідерланди мають значно зменшити викиди вуглекислого газу

Нідерланди мають різко скоротити викиди парникових газів. Такий вердикт ухвалили в вівторок, 9 жовтня, судді Цивільного суду Гааги. Цією ухвалою суд визнав чинним рішення суду попередньої інстанції, яке було винесене ще 2015 року. Тож під час нинішнього апеляційного процесу судді стали на бік кліматичної ініціативи Urgenda, котра позивалася проти держави Нідерланди.

Зачитуючи рішення суду, головуюча суддя визнала, що зміни клімату становлять "реальну загрозу". Тож "держава зобов'язана гарантувати захист", наголосила суддя, яку цитує агенція новин dpa.

Згідно з рішенням суду, до кінця 2020-го року Нідерланди мусять скоротити обсяги викидів діоксиду вуглецю щонайменше на 25 відсотків порівняно з показниками 1990-го року. Приміром, 2017-го року сумарний викид парникових газів був лише на 13 відсотків менше, ніж у 1990-му році.

Сьогоднішня ухвала стала першим подібним вердиктом у позові природоохоронних організацій проти окремої держави. За словами представників міжнародної екологічної організації Greenpeace, нинішнє рішення суду в Гаазі увійде в "історію клімату".

На думку активістів, Нідерландам треба тепер закрити всі вугільні ТЕС, щоб за ці два роки вийти на визначені судом обсяги шкідливих викидів. Так само країні варто знизити максимально допустиму швидкість на дорогах, яка нині становить 130 кілометрів на годину, вважають активісти-екологи.

  • Фіджійське каное на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Усі в одному човні

    "Ми маємо спільно пливти, демонструючи спільну волю, щоб досягти нашої мети", - з таким закликом до представників 196 країн світу, які беруть участь у кліматичній конференції ООН (COP23) у Бонні, звернувся прем'єр-міністр Фіджі Франк Баїнімарама. Його країна головує на нинішньому форумі. У конгрес-центрі встановили справжнє фіджійське каное, яке нагадує, що ми всі перебуваємо в одному човні.

  • Павільйон Фіджі на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Таланоа - дискусія у дусі розуміння та поваги

    COP23 мала відбутись на Фіджі. Однак ця тихоокеанська країна так і не змогла прийняти форму. Допоміг німецький Бонн. Але дух Фіджі присутній і тут. "Ми хочемо вести діалог у дусі Таланоа", - сказав прем'єр Фіджі Баїнімарама. Таланоа на мові фіджійців означає діалог з розумінням і повагою. Павільйон країни з традиційними фіджійськими меблями й рослинами теж запрошує до відкритого обміну думками.

  • Тіпі - переносне житло кочових індіанців - на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Зі світу по нитці...

    Від зміни клімату найбільше потерпають бідні країни, які часто не мають засобів, щоб захиститися від екстремальної погоди. На конференції йдеться про те, щоб весь світ об'єднався заради допомоги цим людям. Цей тіпі - переносне житло кочових індіанців - також виникл завдяки роботі не однієї пари рук. Воно складається із сотень квадратних клаптиків, кожен з яких зв'язаний людьми з усього світу.

  • Скульптура білого ведмедя на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Сумна доля білого ведмедя

    Від кліматичних змін страждають і дикі тварини. Засухи, повені та негода унеможливлюють їхнє подальше існування. Яскравий приклад тому - білі ведмеді. Через глобальне потепління буквально у них під ногами тане лід. До цього привертає увагу інсталяція, встановлена в парку над Рейном, неподалік від місця проведення кліматичної конференції: ведмідь, наколотий на кілок.

  • Дерево з відходів, мистецький проект у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Дерево з відходів

    Ліси - важливі для клімату. Щороку вони поглинають мільйони тонн вуглекислого газу. Активісти об'єднання німецької лісової промисловості у рамках кліматичної конференції виступають за більшу допомогу лісам. Цей інтерактивний мистецький проект "росте" упродовж саміту. З лісопильних відходів митець будує дерево висотою до восьми метрів. Наприкінці на ньому розмістять глобус.

  • Макет земної кулі в парку Райнауе в Бонні, кліматичний саміт

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Світ у небезпеці

    Мета паризької кліматичної угоди - утримання глобального потепління в межах менше двох градусів. Уже зараз люди в бідних країнах страждають від наслідків засух та непогоди. У павільйоні "Кліматична планета", розташованому в боннському парку Райнауе, відвідувачі можуть ознайомитися з наслідками зміни клімату. 20-метрова споруда у вигляді земної кулі є ідеєю німецького міністерства розвитку.

  • В індійському павільйоні на кліматичній конференції ООН у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Китай та Індія надолужують утрачене

    Відновлювальна енергія має у перспективі замінити викопне паливо. Коли? Це кожна держава визначає самостійно. Після Китаю та США Індія є третьою країною за рівнем викидів в атмосферу. Але тоді як США хочуть вийти з кліматичної угоди, Китай та Індія надолужують утрачене в захисті клімату. В індійському павільйоні країна демонструє свої амбіції невдовзі стати провідною у відновлювальній енергетиці.

  • Плакати за захист клімату, інсталяція боннського театру

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Вийти на вулиці заради клімату

    Захисники клімату вважають, що вже давно слід було відмовитися від вугілля як джерела енергії. Під час кліматичного саміту демонстранти вимагають покласти край застосуванню викопного палива. На вулиці Бонна вийшли тисячі людей. Боннський театр влаштував виставку протестних плакатів, які віддзеркалили роздратування та бажання демонстрантів.

  • Демонстранти в костюмах білих ведмедів з фігурою Дональда Трампа під час протестів у Бонні

    Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

    Костюмовані протести

    Протестувальники висловлюють свої ідеї креативно. Як от під час першої демонстрації, ще напередодні кліматичної конференції - у костюмах білих ведмедів та з фігурою Дональда Трампа. Американського президента вони вважають своїм найбільшим противником. США є єдиною країною, яка не хоче дотримуватися паризької кліматичної угоди. Через це страждають і білі ведмеді, причому справжні.

    Автор: Наталія Мехед, Патрік Гроссе


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