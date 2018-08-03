 Суд зобов′язав Насірова й далі носити електронний браслет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

Суд зобов'язав Насірова й далі носити електронний браслет

Екс-керівник ДФС Роман Насіров до 11 жовтня змушений буде носити електронний браслет та не матиме права залишати територію України, постановив суд.

Роман Насіров

Роман Насіров під час судово засідання (архівне фото)

Накладені в кримінальному провадженні зобов'язання колишнього керівника Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова триватимуть до 11 жовтня. Відповідне рішення ухвалили в понеділок, 13 серпня, судді Шевченківського районного суду міста Києва, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ухвалою, Насіров до 11 жовтня зобов'язаний буде носити електронний браслет. Крім того, він має залишити на зберіганні в Державній міграційній службі закордонний паспорт та повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання і роботи.

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Нагадаємо, 2 березня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили Насірову про підозру у вчиненні злочину, після чого його затримали. Його підозрюють зокрема в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Сторона обвинувачення вважає, що протягом 2015-2016 років тодішній глава ДФС, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань кількох фірм.

Рішення ухвалювалися з порушенням встановленої законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування і законних підстав, що спричинило втрати держбюджету в сумі понад два мільярди гривень.

Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 мільйонів гривень. Дружина внесла цю заставу.

15 червня 2018 року Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про продовження процесуальних зобов'язань Насірову. Він зобов'язаний носити електронний браслет, не залишати Київ, здати закордонні паспорти, прибувати за викликом до слідчого, судді чи прокурора й повідомляти про зміну місця проживання.

Наприкінці липня Роман Насіров заявив, що планує йти в президенти України під час виборів наступного року. 

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