Суд зобов'язав Майнц заборонити в'їзд старих дизельних автомобілів

У західнонімецькому місті Майнц наступного року заборонять в'їзд старих дизельних автомобілів, якщо якість повітря в місті до тих пір не покращиться, інформує агенція dpa. Суд Майнца в середу, 24 жовтня, ухвалив, що якщо середній рівень діоксиду азоту (NO2) у повітрі у першій половині 2019 року все ще перевищуватиме допустимі норми, 1 вересня 2019 року в місті має набути чинності заборона на старі дизельні автівки.

У рамках боротьби за чисте повітря декілька німецьких міст, у яких зафіксовано високий рівень забруднення, вже оголосили про плани заборони в'їзду до них старих дизельних авто. У Гамбурзі для таких автомобілів вже заборонений проїзд двома ділянками вулиць, тоді як у Штутгарті у 2019 році має набути чинності заборона руху у значно ширшій зоні. Схожі заходи ухвалюються також в Аахені та Берліні.

Тим часом канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) повідомила, що урядова коаліція досягла згоди щодо пакета заходів, щоб власники дизельних авто і надалі могли без обмежень пересуватися на своїх машинах. Ухвалений заходи передбачають зокрема премії власникам при обміні старого дизельного авто на нове, а також переобладнання дизельних двигунів у відповідності до сучасних стандартів. Однак деталі втілення цих заходів у життя залишаються поки неврегульованими, як і питання, чи готові автовиробники платити за них.

Нагадаємо, "дизельний скандал" почався після того, як у дизельних автомобілях Volkswagen було виявлене маніпулятивне програмне забезпечення, яке дозволяло приховати реальні показники обсягу шкідливих викидів.