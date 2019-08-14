 Суд зобов′язав ГПУ розслідувати заклик Садового обміняти Медведчука на політв′язнів - ОПЗЖ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2019

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Новини

Суд зобов'язав ГПУ розслідувати заклик Садового обміняти Медведчука на політв'язнів - ОПЗЖ

В ОПЗЖ вважають, що заклик Садового щодо Медведчука є підбурюванням до вчинення незаконних дій. Садовий заявив, що його пропозиція щодо обміну глави політради ОПЗЖ є досі актуальною.

Мер Львова Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий

Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України розслідувати "протиправні дії мера Львова Андрія Садового" щодо голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Про це у вівторок, 26 листопада, повідомила партія ОПЗЖ .

Йдеться про заклик Садового, який 4 грудня 2018 року у відеоролику на своєму Youtube-каналі запропонував затримати Медведчука та обміняти його на українських моряків, затриманих Росією у Керченській протоці. та інших політичних в'язнів в РФ. В ОПЗЖ наголосили, що закликах Садового "вбачаються підбурювання до вчинення незаконних дій, притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності".

"Злочинні дії Садового були спрямовані на дискредитацію гуманітарної місії Віктора Медведчука як спецпредставника у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Сході України, а також слугували інструментом політичного переслідування, залякування і погроз", - йдеться в заяві партії.

DW.COM

Мер Львова Андрій Садовий запропонував затримати Віктора Медведчука та обміняти його на українських моряків, яких Росія атакувала і взяла у полон. (04.12.2018)

Спецалізована антикорупційна прокуратура вручила підозру меру Львова Андрію Садовому. За його словами, вона стосується виділення землі компанії-інвестору. У САП поки що не повідомляють деталей. (21.11.2019)

Натомість Андрій Садовий цього ж дня знову повторив свій заклик. "Я дійсно пропонував обміняти Медведчука на наших військовополонених. В принципі моя пропозиція актуальна досі - багато наших заручників залишаються в російських тюрмах", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Садовий додав, що суд прийняв рішення щодо нього 21 листопада - в день початку Революції Гідності. "Саме 21 листопада мені вручили підозру. Цікавий збіг. Я от думаю, а вся ця нечисть не знає інших дат?", - заявив мер Львова.

Як повідомлялося, 21 листопада Спецалізована антикорупційна прокуратура вручила підозру Садовому. За його словами, вона стосується виділення землі компанії-інвестору.

Посилання в інтернеті

Заява Садового щодо обміну Медведчука на полонених

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