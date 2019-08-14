Суд зобов'язав ГПУ розслідувати заклик Садового обміняти Медведчука на політв'язнів - ОПЗЖ

Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України розслідувати "протиправні дії мера Львова Андрія Садового" щодо голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Про це у вівторок, 26 листопада, повідомила партія ОПЗЖ .

Йдеться про заклик Садового, який 4 грудня 2018 року у відеоролику на своєму Youtube-каналі запропонував затримати Медведчука та обміняти його на українських моряків, затриманих Росією у Керченській протоці. та інших політичних в'язнів в РФ. В ОПЗЖ наголосили, що закликах Садового "вбачаються підбурювання до вчинення незаконних дій, притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності".

"Злочинні дії Садового були спрямовані на дискредитацію гуманітарної місії Віктора Медведчука як спецпредставника у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Сході України, а також слугували інструментом політичного переслідування, залякування і погроз", - йдеться в заяві партії.

Натомість Андрій Садовий цього ж дня знову повторив свій заклик. "Я дійсно пропонував обміняти Медведчука на наших військовополонених. В принципі моя пропозиція актуальна досі - багато наших заручників залишаються в російських тюрмах", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Садовий додав, що суд прийняв рішення щодо нього 21 листопада - в день початку Революції Гідності. "Саме 21 листопада мені вручили підозру. Цікавий збіг. Я от думаю, а вся ця нечисть не знає інших дат?", - заявив мер Львова.

Як повідомлялося, 21 листопада Спецалізована антикорупційна прокуратура вручила підозру Садовому. За його словами, вона стосується виділення землі компанії-інвестору.