Суд знизив ступінь відповідальності Нідерландів за різанину в Сребрениці

Нідерланди несуть "дуже обмежену" відповідальність за вбивство близько 350 боснійських мусульман під час різанини у Сребрениці в 1995 році. Таке рішення ухвалив Верховний суд Нідерландів у п'ятницю, 19 липня. Згідно з ним, відповідальність країни "зводиться до 10 відсотків від загальної шкоди", нанесеної родичам близько 350 жертв геноциду.

Вбивство 350 мусульман - один з численних епізодів офіційно визнаного геноциду в Сребрениці, наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни. Після того, як боснійські серби почали етнічні чистки, до Сребрениці, оголошеної "зоною безпеки", почали стягуватися біженці. Однак нечисленні та слабо озброєні миротворці ООН не змогли чинити опір сербським загонам. Внаслідок цього за три дні в липні були розстріляні близько восьми тисяч чоловіків і хлопчиків з мусульманських родин.

Шансів на порятунок не було?

Чоловіки і юнаки з мусульманських родин, які втекли до Сребрениці, що була оголошена ООН "зоною безпеки", мали лише 10-тивідсотковий шанс уникнути нападу сербів, пояснює суд. Родичі, що залишились живі, можуть вимагати від Нідерландів виплати компенсацій, йдеться у рішенні, однак суми не уточнююься.

Суд також зазначає, що нідерландські миротворці несли відповідальність за життя боснійських мусульман лише з 12 липня 1995 року, коли почалася їхня евакуація у "зону безпеки". Крім того, оскільки піддані Нідерландів діяли в рамках місії ООН, королівство не могло бути відповідальним за події, які призвели до падіння Сребрениці 11 липня 1995 року.

Нідерланди несуть частину відповідальності за масове вбивство

У 2014 році суд в Нідерландах ухвалив, що влада країни несе частину відповідальності за вбивство ополченцями Ратко Младіча понад 300 боснійських мусульман. У 2017 році апеляційний суд в Гаазі поклав на Нідерланди часткову відповідальність за вбивство боснійських мусульман, пояснивши, що у 350 боснійських мусульман був тільки 30-процентий шанс уникнути різанини, і нідерландські миротворці не змогли захистити їх.