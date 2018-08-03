 Суд звільнив почесного голову Amnesty International в Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

Суд звільнив почесного голову Amnesty International в Туреччині

Колишній керівник, а нині почесний голова турецької секції міжнародної організації Amnesty International Танер Кіліч провів за ґратами більше року. Попри звільнення, обвинувачення проти нього залишаються.

Amnesty International

Акція Amnesty проти затримання правозахисників у Туреччині (архівне фото)

Суд у Стамбулі ухвалив рішення звільнити Танера Кіліча - колишнього керівника, а нині почесного голову турецької секції міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Відповідне рішення судді ухвалили в середу, 15 серпня, повідомили журналістам інформагенції AFP у самій правозахисній організації. Згідно з наявною інформацією, Кіліча звільнили за певних умов і звинувачення проти нього не знімали.

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Шестеро правозахисників, серед яких керівниця турецького відділення Amnesty International і один німець, чекатимуть на суд під вартою. (18.07.2017)

Прокуратура Туреччини просить суд призначити правозахисникам 15 років позбавлення волі. Серед підсудних - громадянин Німеччини та директорка турецького відділення Amnesty International. (08.10.2017)

Петера Штойднера разом з ще сімома його колегами, яких звинувачували у тероризмі, на прохання турецької прокуратури суд звільнив з-під варти. Штойдтнер збирається вилетіти у четвер до Берліна. (26.10.2017)

У організації сповідаються, що Кіліч справді зможе вийти з в'язниці після цього вироку суду. Він був заарештований 6 червня 2017 року разом із десятьма іншими правозахисниками, у тому числі й тодішньою очільницею турецької секції Amnesty International Іділ Езер.

Серед заарештованих тоді правозахисників був також і громадянин Німеччини Петер Штойдтнер (Peter Steudtner). Згодом суд звільнив Езер та Штойдтнера та інших правозахисників. Штойдтнер зміг навіть повернутися до ФРН.

Затриманим правозахисникам турецька влада закидає зв'язки з кліриком Фетхуллахом Гюленом та його забороненим у Туреччині рухом. Кіліча звинувачують, приміром, у тому, що він користувався меседжером повідомлень ByLock, що, на думку влади, поширений виключно серед прихильників руху Гюлена.

У самій Amnesty вказують натомість, що жодних вагомих доказів провини Кіліча немає. Крім того, цією програмою розсилки та обміну повідомленнями користувалося багато громадян Туреччини, а не лише прихильники Гюлена, наголошують у міжнародній організації.

У Туреччині з липня 2016 року заарештували десятки тисяч людей за підозрою у зв'язках з Гюленом та його рухом. Однією з підстав для арешту було саме використання ByLock.

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Безпрецедентні переслідування Amnesty International у Туреччині (18.07.2017)

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