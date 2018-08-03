Суд звільнив почесного голову Amnesty International в Туреччині

Суд у Стамбулі ухвалив рішення звільнити Танера Кіліча - колишнього керівника, а нині почесного голову турецької секції міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Відповідне рішення судді ухвалили в середу, 15 серпня, повідомили журналістам інформагенції AFP у самій правозахисній організації. Згідно з наявною інформацією, Кіліча звільнили за певних умов і звинувачення проти нього не знімали.

У організації сповідаються, що Кіліч справді зможе вийти з в'язниці після цього вироку суду. Він був заарештований 6 червня 2017 року разом із десятьма іншими правозахисниками, у тому числі й тодішньою очільницею турецької секції Amnesty International Іділ Езер.

Серед заарештованих тоді правозахисників був також і громадянин Німеччини Петер Штойдтнер (Peter Steudtner). Згодом суд звільнив Езер та Штойдтнера та інших правозахисників. Штойдтнер зміг навіть повернутися до ФРН.

Затриманим правозахисникам турецька влада закидає зв'язки з кліриком Фетхуллахом Гюленом та його забороненим у Туреччині рухом. Кіліча звинувачують, приміром, у тому, що він користувався меседжером повідомлень ByLock, що, на думку влади, поширений виключно серед прихильників руху Гюлена.

У самій Amnesty вказують натомість, що жодних вагомих доказів провини Кіліча немає. Крім того, цією програмою розсилки та обміну повідомленнями користувалося багато громадян Туреччини, а не лише прихильники Гюлена, наголошують у міжнародній організації.

У Туреччині з липня 2016 року заарештували десятки тисяч людей за підозрою у зв'язках з Гюленом та його рухом. Однією з підстав для арешту було саме використання ByLock.