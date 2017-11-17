 Суд звільнив з-під варти Олександра Єфремова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

Суд звільнив з-під варти Олександра Єфремова

Київський апеляційний суд змінив на цілодобовий домашній арешт запобіжний захід для ексрегіонала Олександра Єфремова. Він перебував у СІЗО протягом останніх трьох років.

Олександр Єфремов перебував у СІЗО три роки

Олександр Єфремов перебував у СІЗО три роки

Київський апеляційний суд у понеділок, 22 липня, відпустив з-під варти колишнього голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова, підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Суд постановив відправити його під цілодобовий домашній арешт у квартирі сина в Києві до 20 вересня включно. Єфремова також зобов'язали здати закордонні паспорти і прибувати до суду, інформує агенція "Українські новини".

Інформацію про звільнення Єфремова підтвердила прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган. "Олександру Єфремову рішенням Київського апеляційного суду змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Як повідомила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова, Єфремова вже звільнили прямо у залі суду.

Тим часом Генеральна прокуратура України не має наміру просити суд повторно заарештувати Єфремова. Про це повідомив прокурор Павло Кожухівський, передає агенція "Українські новини". Він зазначив, що незадоволений рішенням суду відпустити Єфремова з-під варти, але воно є остаточним і оскарженню не підлягає. Прокурор також сказав, що не має наміру після закінчення терміну дії ухвали суду просити про повторне взяття під варту.

DW.COM

Суд укотре подовжив перебування під вартою одіозного регіонала Єфремова. Генпрокуратура закидає йому сепаратизм та держзраду. (12.01.2018)

Син колишнього "регіонала" Олександра Єфремова у судах Швейцарії порівнював свого батька з опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Однак розморозити мільйони на швейцарських рахунках це не допомогло. (08.05.2018)

Олександра Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Йому також інкримінують підтримку самопроголошеної "ЛНР" і незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також ставлять за провину організаційне та інше сприяння створенню і діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

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