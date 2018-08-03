Суд звільнив з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна

Судді Апеляційного суду Вірменії постановили змінити запобіжний захід в вигляді арешту щодо колишнього президента країни Роберта Кочаряна й звільнили його. Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 13 серпня, повідомляє агенція новин "Інтерфакс". Апеляційний суд вирішив змінити міру запобіжного заходу в зв'язку з тим, що Кочарян як колишній глава держави володіє недоторканністю.

"Апеляційний суд оголосив недійсним рішення єреванського суду першої інстанції, посилаючись на недоторканність екс-президента", - пояснив адвокат Кочаряна Рубен Саакян журналістам. Кочарян був звільнений в залі суду.

28 липня суд першої інстанції Єревана задовольнив клопотання спеціальної слідчої служби Вірменії про арешт колишнього президента країни, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в 2008 році. Кочарян був заарештований на два місяці.

1 березня 2008 року силовики розігнали багатотисячну акцію протесту, учасники якої - прихильники кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна - виступали проти результатів президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян. Тоді загинуло 10 людей, понад 250 отримали поранення.

2008 року Нікол Пашинян, який нині є прем'єр-міністром Вірменії, був членом передвиборчого штабу Тер-Петросяна. Після масових заворушень 1 березня його оголосили в розшук. 2009 року він здався владі.

У січні 2010 року Пашиняна засудили на сім років за звинуваченням в організації масових заворушень. У травні 2011 року він вийшов на свободу за амністією. Після обрання прем'єром Пашинян заявив про неминучість розкриття "справи 1 березня".

Дивитись відео 01:38 Now live 01:38 хв Поділитись Вірменське "Межигір'я": гумдопомога, гроші, зброя, автомобілі та, звісно, зоопарк (20.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zvWD Вірменське "Межигір'я": гумдопомога, гроші, зброя, автомобілі та, звісно, зоопарк (20.06.2018)