 Суд звільнив з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

Суд звільнив з-під арешту екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна

Апеляційний суд Вірменії задовольнив клопотання адвокатів колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна, якому закидають порушення конституції, про заміну запобіжного заходу в вигляді арешту.

Роберт Кочарян (архіване фото)

Роберт Кочарян (архівне фото)

Судді Апеляційного суду Вірменії постановили змінити запобіжний захід в вигляді арешту щодо колишнього президента країни Роберта Кочаряна й звільнили його. Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 13 серпня, повідомляє агенція новин "Інтерфакс". Апеляційний суд вирішив змінити міру запобіжного заходу в зв'язку з тим, що Кочарян як колишній глава держави володіє недоторканністю.

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"Апеляційний суд оголосив недійсним рішення єреванського суду першої інстанції, посилаючись на недоторканність екс-президента", - пояснив адвокат Кочаряна Рубен Саакян журналістам. Кочарян був звільнений в залі суду.

28 липня суд першої інстанції Єревана задовольнив клопотання спеціальної слідчої служби Вірменії про арешт колишнього президента країни, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в 2008 році. Кочарян був заарештований на два місяці.

1 березня 2008 року силовики розігнали багатотисячну акцію протесту, учасники якої - прихильники кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна - виступали проти результатів президентських виборів, на яких переміг Серж Саргсян. Тоді загинуло 10 людей, понад 250 отримали поранення.

2008 року Нікол Пашинян, який нині є прем'єр-міністром Вірменії, був членом передвиборчого штабу Тер-Петросяна. Після масових заворушень 1 березня його оголосили в розшук. 2009 року він здався владі.

У січні 2010 року Пашиняна засудили на сім років за звинуваченням в організації масових заворушень. У травні 2011 року він вийшов на свободу за амністією. Після обрання прем'єром Пашинян заявив про неминучість розкриття "справи 1 березня".

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