 Суд збільшив заставу ексміністру Кожарі та взяв його під варту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

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Суд збільшив заставу ексміністру Кожарі та взяв його під варту

Заставу за колишнього очільника МЗС України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, повернули до рівня 14,8 мільйона гривень. У травні суд зменшив її розмір до двох мільйонів гривень.

Леонід Кожара

Леонід Кожара

Київський апеляційний суд у четвер, 11 червня, скасував рішення про зниження суми застави як альтернативи арешту колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі, якого підозрюють в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Кожару взяли під варту у залі суду, повідомила прокуратура Київської області, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

18 травня суд зменшив Кожарі заставу як альтернативу арешту з 14,8 мільйона гривень до 2,1 мільйона гривень. Після її внесення Кожара вийшов на свободу.

Рішення про зниження застави бло оскаржене. "Апеляцію прокуратури Київської області частково задоволено, апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про зниження суми застави. У залі суду Кожару узято під варту до внесення застави у сумі 14,8 мільйона гривень", - повідомила прокуратура Київської області.

Там зазначили, що прокуратура просила у своїй апеляційній скарзі безальтернативне тримання Кожари під вартою. 

"Кожарі повернули заставу у 14 мільйонів гривень і ухвалили постанову взяти під варту у залі суду. Є ще сподівання на наше правосуддя", - написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook дочка вбитого підприємця Катерина Старицька. 

Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького. 25 березня ексурядовця затримали співробітники Національної поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, перебуваючи за місцем проживання у своєму будинку в Києво-Святошинському районі, спільно зі своєю дружиною і Старицьким вживали алкогольні напої. У цей час між чоловіками раптово виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний пістолетом ударив потерпілого в потилицю. Після цього вистрілив ув голову потерпілого, від чого останній помер на місці. Спочатку правоохоронці кваліфікували смерть Старицького як самогубство, однак потім перекваліфікували на умисне вбивство.

Вже 26 березня дружина Кожари зізналася, що Старицького випадково вбила вона, наполягаючи на невинуватості свого чоловіка. 27 березня суд заарештував колишнього міністра з можливістю внесення застави в розмірі понад 14 мільйонів гривень.

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