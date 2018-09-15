Суд заочно взяв під варту ексміністра оборони Лебедєва

Печерський районний суд Києва заочно обрав колишньому міністру оборони України Павлу Лебедєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалено в кримінальному провадженні щодо організації насильницьких злочинів, зокрема умисних убивств, 18-20 лютого 2014 року під час протестів у центрі Києва, повідомила у вівторок, 26 травня, пресслужба Офісу генерального прокурора. Суд ухвалив рішення 25 травня.

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У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини перевищення влади колишнім президентом України Віктором Януковичем та його оточенням, а також перевищення службових повноважень правоохоронцями і колишніми чиновниками з метою перешкоджання проведенню зборів і мітингів. Зазначені дії призвели до умисних убивств і замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту на майдані Незалежності та терористичного акту, нагадують у Офісі генпрокурора.

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Під час оголошення ухвали суду сам Лебедєв перебував за межами України.

Підстава для екстрадиції

Як повідомили в Офісі генпрокурора, "зазначене рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишнього міністра оборони України процедуру екстрадиції". Крім того, "прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", - додали в відомстві.

Павло Лебедєв перебував на посаді міністра оборони України з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року.

2018 року колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Володимир Замана заявляв, що Лебедєв, а також ексголова Служби безпеки України (СБУ) Олександр Якименко та колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка вимагали залучити армію до придушення протестів на Майдані в лютому 2014 року.