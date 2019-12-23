Суд залишив під вартою підозрювану у вбивстві Шеремета Юлію Кузьменко

Апеляційний суд Києва у вівторок, 24 грудня, залишив під вартою підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета - дитячу кардіохірургиню Юлію Кузьменко. На початку судового засідання захист попросив суд про присутність підозрюваної на час засідання не в клітці для заарештованих, а поруч із адвокатами, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Суд задовольнив це клопотання. Також адвокат Кузьменко Владислав Добош клопотав перед судом про допит деяких свідків під час розгляду апеляції.

Адвокат наголосив, що його підзахисна має незаперечне алібі, а свідки, зокрема її колишній чоловік та головний лікар лікарні, в якій працює Кузьменко, можуть його підтвердити. За словами адвоката, також свідки можуть надати суду інформацію, що підтверджує безпідставність звинувачень на адресу Кузьменко і, відповідно, незаконність її арешту.

Згодом адвокат повідомив, що на момент злочину Юлія Кузьменко була вдома з родиною, пише інтернет-видання "Українська правда". Це також підтвердив її колишній чоловік. "Якщо йдеться про ніч з 19 на 20 (липня 2016 року. - Ред.), вона беззаперечно, без всяких сумнівів перебувала вдома", - повідомив Дмитро Кузьменко. Також адвокат Добош повідомив, що його підзахисна познайомилася з іншим підозрюваним у цій справі, Андрієм Антоненком, лише на початку 2016 року, і до вбивства Шеремета вони зустрічалися лише два рази.

Однак прокурор заявив, що Кузьменко не можна відпускати з-під варти, оскільки вона нібито може вчинити новий злочин. На підтвердження цього прокурор згадав записи розмов, на яких Кузьменко казала, що треба обстріляти Київ з "Градів".

Слідство вважає, що Юлія Кузьменко заклала вибуховий пристрій в автомобіль Шеремета, від вибуху якого він загинув. Сама Кузьменко відкинула підозри в причетності до вбивства.

Напередодні суд також залишив під вартою другого підрозрюваного у цій справі - сержанта ЗСУ, музиканта Андрія Антоненка. Слідство вважає його організатором вбивства Шеремета.

Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної у автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Ними є волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Щодо підозрюваних були обрані запобіжні заходи, четверо осіб утримуються в СІЗО, Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Журналісти агенції "Слідство.Інфо" повідомили, що результати експертиз, на які посилалися правоохоронці як на основний доказ щодо встановлення підозрюваних у вчиненні злочину, є суперечливими.

20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у інтернет-виданні "Українська правда" і був ведучим на телебаченні та радіо "Вести".