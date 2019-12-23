 Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2020

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Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, залишили під арештом без права внесення застави. Його адвокат наполягає, що зріст Антоненка вищий, ніж у зафіксованого камерами зловмисника.

Андрій Антоненко (у центрі) у залі суду (архівне фото)

Андрій Антоненко (у центрі) у залі суду (архівне фото)

Печерський районний суд Києва у четвер, 20 лютого, залишив у силі обраний раніше запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку - тримання під вартою без права внесення застави. Про зміну запобіжного заходу клопотав захист, який просив відпустити Антоненка під особисте зобов'язання. Антоненко був присутній на засіданні у скляному боксі, повідомлляє інформагенція "Українські новини". Суд також заборонив підозрюваному перебувати поруч зі своїми адвокатами, хоча прокурор не заперечував.

Адвокат Антоненка Станіслав Кулик вкотре заявив, що його підзахисний щонайменше на 10 сантиметрів вищий за людину, яку зафіксували камерами спостереження з місця вбивства Шеремета. У суді він наочно продемонстрував цю різницю, наклеївши позначки на скляному боксі на рівні зросту Антоненка, який становить 180 сантиметрів, і приблизного зросту ймовірного зловмисника - 170 сантиметрів.

Суд дозволив прокурору приєднати до матеріалів справи експертизу, згідно з якою зріст убивці становить приблизно 172 сантиметри. При цьому прокурор заявив, що експертиза не може точно встановити зріст людини при ходьбі. Раніше Антоненко відмовився від співпраці зі слідством, зазначивши, що показання використовують проти нього.

Як повідомлялося, минулого тижня Київський апеляційний суд відмовився пом'якшити запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної в автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві.

Ними є волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.

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Згідно з рішенням суду, підозрювані в справі убивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко мають перебувати під вартою до 8 лютого 2020 року.

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Під час обшуку у Андрія Антоненка правоохоронці знайшли міну, в якій були залишки речовини на основі гексогену. Таким самим матеріалом був підірваний автомобіль Павла Шеремета в 2016 році.

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