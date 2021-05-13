Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив у силі цілодобовий домашній арешт народного депутата України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Відповідну ухвалу суд виніс у п'ятницю, 21 травня, розглянувши апеляції на обрання Печерським судом Києва запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Ухвалу слідчого судді Печерського району суду від 13 травня, ... якою обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, ... залишити без змін. Апеляційні скарги захисників ... і апеляційну скаргу прокурора ...залишити без задоволення", - йдеться у рішенні апеляційного суду. У задоволенні заяви народних депутатів про взяття Медведчука на поруки суд також відмовив.

Апеляційний суд оголосив тільки резолютивну частину рішення, повний текст буде оголошено 26 травня. Рішення Апеляційного суду оскарженню не підлягає.

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Медведчук заявив про політично мотивоване переслідування

На засіданні суду Медведчук знову заявив про політичне підґрунтя підозр, висунутих на його адресу, і просив Київський апеляційний суд скасувати обраний йому раніше Печерським районним судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Він також наголосив, що вважає кримінальне переслідування політично мотивованим, оскільки партія, яку він представляє, виступає проти політичного курсу чинної влади. Медведчук заявив, що заперечує "обвинувачення у так званій проросійськості".

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Нагадаємо, що 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку (фракція "Опозиційна платформа - За життя") було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в анексованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією пред’явленої йому підозри і заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня 2021 року.