Суд закрив справу щодо трагедії на Loveparade в Дуйсбурзі

Земельний суд Дуйсбурга в понеділок, 4 травня, вирішив остаточно припинити розгляд справи про трагічну загибель 21 людини на фестивалі техномузики Loveparade ("Параді кохання" - Ред.) в 2010 році, повідомляє агентство новин dpa.

Суд проводив слухання у справі про трагедію з грудня 2017 року у місті Дюссельдорф. Спочатку на лаві відповідачів були шестеро муніципальних службовців Дуйсбурга і четверо співробітників компанії Lopavent - організатора заходу. Їх звинувачували в заподіянні смерті і тілесних ушкодженнях через необережність, а також в грубих помилках, допущених під час планування "Параду кохання".

Люди на музичному фестивалі Loveparade у 2010 році незадовго до моменту трагедії

Близько року тому суд закрив справу щодо семи учасників процесу, зокрема й усіх муніципальних чиновників. У квітні 2020 року суд запропонував зробити те ж саме щодо решти обвинувачених - трьох керівних співробітників компанії Lopavent, яким на той момент було 43, 60 і 67 років.

Цю пропозицію пояснили введенням обмежувальних заходів через епідемію нового коронавірусу, а також необхідністю закрити справу через закінчення терміну давності в липні 2020 року.

Родичі загиблих і постраждалих виступили проти

Прокуратура і обвинувачені підтримали рішення про закриття справи, в той час як родичі загиблих і постраждалих виступили проти. Рішення земельного суду в Дуйсбурзі остаточне і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 24 липня 2010 року на фестивалі техно-музики Loveparade в Дуйсбурзі виникла масова тиснява. Внаслідок неї загинула 21 людина, ще понад 650 учасників заходу отримали травми.

Читайте також: Катастрофа на Loveparade: 21 загиблий, 500 поранених та жодного винуватця