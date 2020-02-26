 Суд закрив справу щодо трагедії на Loveparade в Дуйсбурзі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Суд закрив справу щодо трагедії на Loveparade в Дуйсбурзі

Суд закрив справу стосовно останніх трьох відповідачів про загибель людей на фестивалі Loveparade у 2010 році у Дуйсбурзі. Рішення ухвалили через епідемію нового коронавірусу і закінчення терміну давності.

Місце, де загинули люди через тисняву на музичному фестивалі Loveparade у Дуйсбурзі в 2010 році

Місце, де загинули люди через тисняву на музичному фестивалі Loveparade у Дуйсбурзі в 2010 році

Земельний суд Дуйсбурга в понеділок, 4 травня, вирішив остаточно припинити розгляд справи про трагічну загибель 21 людини на фестивалі техномузики Loveparade ("Параді кохання" - Ред.) в 2010 році, повідомляє агентство новин dpa.

Суд проводив слухання у справі про трагедію з грудня 2017 року у місті Дюссельдорф. Спочатку на лаві відповідачів були шестеро муніципальних службовців Дуйсбурга і четверо співробітників компанії Lopavent - організатора заходу. Їх звинувачували в заподіянні смерті і тілесних ушкодженнях через необережність, а також в грубих помилках, допущених під час планування "Параду кохання".

Люди на музичному фестивалі Loveparade у 2010 році незадовго до моменту трагедії

Люди на музичному фестивалі Loveparade у 2010 році незадовго до моменту трагедії

Близько року тому суд закрив справу щодо семи учасників процесу, зокрема й усіх муніципальних чиновників. У квітні 2020 року суд запропонував зробити те ж саме щодо решти обвинувачених - трьох керівних співробітників компанії Lopavent, яким на той момент було 43, 60 і 67 років.

Цю пропозицію пояснили введенням обмежувальних заходів через епідемію нового коронавірусу, а також необхідністю закрити справу через закінчення терміну давності в липні 2020 року.

Родичі загиблих і постраждалих виступили проти

Прокуратура і обвинувачені підтримали рішення про закриття справи, в той час як родичі загиблих і постраждалих виступили проти. Рішення земельного суду в Дуйсбурзі остаточне і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 24 липня 2010 року на фестивалі техно-музики Loveparade в Дуйсбурзі виникла масова тиснява. Внаслідок неї загинула 21 людина, ще понад 650 учасників заходу отримали травми.

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