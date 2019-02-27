 Суд закрив справу проти Омеляна щодо незаконного збагачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

Суд закрив справу проти Омеляна щодо незаконного збагачення

Провадження за звинуваченням у незаконному збагаченні скасували в зв'язку з декриміналізацією відповідної статті Кримінального кодексу України. Справу щодо недостовірного декларування розглядатимуть у травні.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян

Солом'янський районний суд Києва у середу, 3 квітня, закрив кримінальне провадження за обвинуваченням міністра інфраструктури України Володимира Омеляна у незаконному збагаченні в зв'язку з декриміналізацією дій, які йому закидають. Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на мінінфраструктури України.

Статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, за якою було висунуто обвинувачення Омеляну, Конституційний суд України наприкінці лютого 2019 року визнав неконституційною. Судді визначили, що її положення не відповідають засадам верховенства права та презумпції невинуватості.

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Таким чином, справу було закрито лише через місяць після того, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про спрямування відповідного обвинувального акту проти Омеляна до суду. "Справу закрито у частині незаконного збагачення і знято арешт майна. У частині можливого недостовірного декларування справу розглядатимуть у судовому процесі, ми впевнені в своїй правоті", - наголосила прес-секретарка Омеляна Марина Томко.

Нагадаємо, що у 2018 році Омеляну повідомили про підозру у вчиненні двох кримінальних злочинів: незаконному збагаченні і внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації. Другу справу проти Омеляна розглядатимуть по суті у травні.

Справа про незаконне збагачення Омеляна

За даними НАБУ, слідство встановило, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури, Омелян набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів і 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4,23 мільйона гривень.

Сам Володимир Омелян називав праву проти себе політичою та пов'язував її з реформами, які здійснювало міністерство інфраструктури. Він додав, що кошти, витрачені НАБУ на "справу Омеляна", в рази перевищують те, що бюро вважає за "незаконне збагачення". Посадовець категорично відкинув корупційні звинувачення на свою адресу з боку НАБУ і заявив, що готовий спростувати всі претензії в суді. Керівник мінінфраструктури також заявив, що не подасть у відставку.

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