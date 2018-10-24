 Суд завершив дебати у справі Януковича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Суд завершив дебати у справі Януковича

Оболонський районний суд Києва завершив дебати у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Він зможе оголосити своє останнє слово 19 листопада.

Суд завершив дебати у справі Віктора Януковича

Суд завершив дебати у справі Віктора Януковича

Оболонський районний суд Києва у вівторок, 30 жовтня, завершив дебати у справі колишнього президента Віктора Януковича, обвинуваченого в державній зраді. Про це заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає агенція "Українські новини".

Вранці свою дебатну промову, розпочату 13 вересня, продовжив адвокат Олександр Байдик, але через те, що він почав повторно озвучувати протоколи допитів свідків і заявляти одні і ті ж клопотання, суддя зупинив його та звинуватив у свідомому затягуванні справи. Байдик відповів, що законодавство не забороняє йому по кілька разів зачитувати одні і ті ж свідчення. Але суд не погодився з цим і, оскільки інші чотири адвокати Януковича не прибули в суд, оголосив про завершення дебатів, які розпочалися 16 серпня.

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Суд планує заслухати останнє слово Януковича та вийти в дорадчу кімнату для винесення вироку у цій справі 19 листопада. Владислав Дев'ятко зазначив, що українське законодавство дозволяє суду не заслуховувати останнє слово підсудного, якого судять заочно. Але в даній ситуації суд вирішив керуватися нормами Конвенції з прав людини і дозволив Януковичу виступити через відеозв’язок.

"Суд забезпечить право Януковича на звернення до суду з останнім словом", - оголосив суддя. Він не має наміру переносити або скасовувати засідання.

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. Прокуратура просить засудити його до 15 років позбавлення волі.

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