 Суд заарештував російського екс-міністра Абизова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

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Новини

Суд заарештував російського екс-міністра Абизова

Суд у Москві відправив екс-міністра Михайла Абизова, якого обвинувачують у шахрайстві, під арешт до 25 травня.

Михайло Абизов

Михайло Абизов

Басманний суд Москви в середу, 27 березня, заарештував колишнього міністра у справах відкритого уряду Михайла Абизова, повідомляє агентство "Інтерфакс". "Суд постановив обрати стосовно Абизова запобіжний захід у вигляді взяття під варту на термін до 25 травня 2019 року", - оголосила рішення суддя Наталя Дудар.

Екс-міністр заявив у суді, що не скоював жодних злочинних дій. "Можу з упевненістю сказати, що з предявленими мені обвинуваченнями я категорично не згоден, винним себе в організації злочинного угруповання і керівництва ним, а також в розкраданні, не визнаю", - заявив Абизов. Захист колишнього чиновника заявив, що оскаржить постанову суду про арешт. 

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Нагадаємо, що екс-міністра затримали 26 березня. Його обвинувачують у масштабному шахрайстві та створенні організованого злочинного угруповання в рамках розслідування кримінальної справи щодо виведення з Росії вкрадених чотирьох мільярдів рублів (приблизно 55 мільйонів євро).

Абизов був міністром РФ з координації дільності відкритого уряду з травня 2012 року до травня 2018 року, коли цю посаду було ліквідовано. За даними джерел агентства "Інтерфакс", останнім часом екс-міністр проживав в Італії та США, проте правоохоронцям вдалося "заманити" його до Росії, де він і був заарештований.

За даними слідства, Абизов зі співучасниками шляхом обману акціонерів двох енергокомпаній, що працюють у Новосибірській області, викрав кошти цих компаній та вивів за кордон. Екс-міністру загрожує до 20 років ув'язнення.

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