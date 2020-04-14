Суд заарештував підозрюваного в роботі на ФСБ генерала СБУ Шайтанова

Шевченківський районний суд Києва у середу, 15 квітня, обрав генерал-майору Служби безпеки України (СБУ) Валерію Шайтанову, затриманому напередодні за підозрою в державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Сьогодні слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва задовольнив клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України й застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно Шайтанова Валерія Альбертовича терміном до 14 червня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні райсуду на сторінці у соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням суду, слідчий суддя також зобов'язав слідчого та прокурора у кримінальному провадженні забезпечити Шайтанову "невідкладне медичне обстеження з метою встановлення наявності в останнього хронічних захворювань та у разі встановлення такого діагнозу вжити заходів для забезпечення відповідного лікування".

Читайте також: СБУ заявила про затримання генерал-майора служби за співпрацю з ФСБ Росії

Інформацію про арешт Шайтанова терміном на 60 діб підтвердили й у пресцентрі СБУ. "Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Валерія Шайтанова - тримання під вартою терміном 60 діб", - ідеться в повідомленні СБУ, розміщеному на сайті відомства.

У СБУ зазначають, що 14 квітня Шайтанова затримали за здійснення розвідувальної та терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

Читайте також: Реформа СБУ знову відтерміновується

Як повідомлялося, Шайтанова підозрюють у державній зраді та скоєнні терористичних актів, зокрема у плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва. За даними СБУ, Шайтанов, який є одним із колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, перебував на агентурному зв'язку під псевдонім "Бобиль" з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим. Той, у свою чергу, є співробітником департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ - підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій на території України та інших держав.