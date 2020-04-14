 Суд заарештував підозрюваного в роботі на ФСБ генерала СБУ Шайтанова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд заарештував підозрюваного в роботі на ФСБ генерала СБУ Шайтанова

Генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії, суд арештував на термін 60 діб.

Ukraine SBU Mitarbeiter Symbolbild (picture-alliance/epa/R. Pilipey)

Шевченківський районний суд Києва у середу, 15 квітня, обрав генерал-майору Служби безпеки України (СБУ) Валерію Шайтанову, затриманому напередодні за підозрою в державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Сьогодні слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва задовольнив клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України й застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно Шайтанова Валерія Альбертовича терміном до 14 червня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні райсуду на сторінці у соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням суду, слідчий суддя також зобов'язав слідчого та прокурора у кримінальному провадженні забезпечити Шайтанову "невідкладне медичне обстеження з метою встановлення наявності в останнього хронічних захворювань та у разі встановлення такого діагнозу вжити заходів для забезпечення відповідного лікування".

Читайте також: СБУ заявила про затримання генерал-майора служби за співпрацю з ФСБ Росії

Інформацію про арешт Шайтанова терміном на 60 діб підтвердили й у пресцентрі СБУ.  "Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Валерія Шайтанова - тримання під вартою терміном 60 діб", - ідеться в повідомленні СБУ, розміщеному на сайті відомства.

У СБУ зазначають, що 14 квітня Шайтанова затримали за здійснення розвідувальної та терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

Читайте також: Реформа СБУ знову відтерміновується

Як повідомлялося, Шайтанова підозрюють у державній зраді та скоєнні терористичних актів, зокрема у плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва. За даними СБУ, Шайтанов, який є одним із колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, перебував на агентурному зв'язку під псевдонім "Бобиль" з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим. Той, у свою чергу, є співробітником департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ - підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій на території України та інших держав.

Також за темою

Ukraine SBU Mitarbeiter Symbolbild

СБУ заявила про затримання генерал-майора служби за співпрацю з ФСБ Росії 14.04.2020

Генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова підозрюють у передачі російській стороні інформації про таємні операції українських спецслужб та плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва. 

Symbolbild Kriminalität Mord

Сліди російських спецслужб в українських замовних убивствах 06.12.2019

Через резонансне вбивство Зелімхана Хангошвілі Німеччина висилає двох російських дипломатів. В Україні ж пік замовних убивств, у яких вбачали "руку Кремля" припав на 2017 рік. DW нагадує, що сталося з розслідуваннями.

Ukraine Urteilsverkündung gegen den ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch wegen Hochverrats

Коментар: Третя "ходка" Віктора Януковича 25.01.2019

Третій термін для екс-президента України, що вже двічі побував у тюрмі, розпочався задовго до оголошення йому обвинувального вироку. Він уже п'ять років перебуває в добровільному полоні в Путіна, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Коронавірусний карантин у Барселоні - подібну картину можна побачити нині в багатьох європейських містах

Коронавірус: у ЄС представили план виходу з карантину

У Брюсселі сподіваються, що завдяки рекомендаціям вдасться уникнути некоординованих дій у межах Євросоюзу.  

Так злітає найбільший у світі транспортний літак АН-225 Мрія

Як українські "Руслани" та "Мрія" рятують світ (відео)

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  