 Суд заарештував підозрюваних у нападі на одеського активіста Михайлика | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

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Новини

Суд заарештував підозрюваних у нападі на одеського активіста Михайлика

Трьом громадянам Грузії, яких підозрюють у замаху на Олега Михайлика, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Підозрюваним у нападі на Михайлика обрали запобіжний захід

Підозрюваним у нападі на Михайлика обрали запобіжний захід

Київський районний суд Одеси в четвер, 27 вересня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави підозрюваним у замаху на вбивство громадського діяча Олега Михайлика трьом громадянам Грузії. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на інтернет-порталі "Судова влада України".

"Таким чином, розглянувши клопотання правоохоронців, суд обрав щодо трьох уродженців Грузії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

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Раніше про те, що одному з підозрюваних у замаху на вбивство активіста - громадянину Грузії Торніке Герасіну, який начебто частково паралізований (за іншими даними, у нього паралізована лише рука), було обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном 60 днів, повідомляло місцеве інтернет-видання "Думская". Після рішення суду підозрюваного відправили до слідчого ізолятора без можливості вийти на волю під заставу.

Згідно з інформацією, поширеною українськими ЗМІ, двома іншими підозрюваними є також громадяни Грузії: Лаши Герасін, який є братом Торніке Герасіна, який також є підозрюваним в іншому злочині - крадіжці, а також Манучар Варшанідзе, у якого під час обшуку вилучили зброю, з якої могли стріляти в Михайлика.

Як повідомлялося, увечері 22 вересня в Одесі невідомі вчинили напад на одеського громадського активіста, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика. Потерпілого з вогнепальними пораненнями госпіталізували до лікарні.

Пізніше Михайлик опритомнів, лікарі дозволили йому підводитися з ліжка й потроху пересуватися, однак він усе ще перебуває в реанімаційному відділенні.

24 вересня начальник Головного управління Національної поліції України в Одеській області Дмитро Головін повідомив, що слідство розглядає п'ять версій замаху на Михайлика.

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