Суд заарештував помічника Гримчака із можливістю застави у 4 мільйони гривень

Деснянський районний суд Чернігова ухвалив у суботу, 17 серпня, рішення взяти під варту на два місяці ще одного підозрюваного у "справі Юрія Гримчака", його помічника Ігоря Овдієнка, із можливістю внесення застави. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на телеканал "112 Україна".

Розмір застави для Овдієнка суд встановив на рівні чотирьох мільйонів гривень. Сторона обвинувачення вимагала заставу в розмірі 12,5 мільйона гривень.

Судове засідання тривало близько п'яти годин. На його початку адвокати заявили про наявність у їхнього підзахисного другої групи інвалідності. Нагадаємо, що під час затримання Овдієнку стало погано - у нього піднявся тиск і йому викликали лікарів.

Сам підозрюваний свою провину заперечував і зазначав, що вилучені у нього під час обшуку кошти були "гонораром" за його юридичні послуги.

Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та його помічнику інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. За цей злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Гримчак та його помічник обманним шляхом заволоділи чужим майном - грошовими коштами - в особливо великому розмірі. Їх було викрито та затримано одразу після одержання частини цих коштів у середу, 14 серпня, а гроші було вилучено під час обшуку, зазначають у НАБУ.

За словами генпрокурора України Юрія Луценка, заступника міністра затримали за "шахрайське заволодіння понад1,1 мільйона доларів". За попередніми даними слідства, Гримчак та його помічник "вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників мінкультури для прийняття замовлених рішень", додав генпрокурор.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова визначився із запобіжним заходом для Гримчака: арешт на два місяці із можливістю внесення застави у шість мільйонів гривень. Утім, в ухвалі суд припустився кількох описок чи помилок, через що 17 серпня виніс нове рішення.