Суд заарештував на два місяці одного з підозрюваних у вбивстві Окуєвої

Святошинський районний суд Києва у вівторок, 14 січня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів одному з підозрюваних у справі про вбивство учасниці АТО Аміни Окуєвої Ігорю Редькіну.

Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна", суддя постановив тримати Редькіна під вартою 60 діб, до 11 березня 2020 року, в київському СІЗО.

Напередодні у поліції заявили, що підозрюваний в організації вбивства Аміни Окуєвої є членом злочинного угруповання, а сам злочин був замовним.

Слідство вивчає діяльність злочинного угруповання не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебували Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха в Київській області. Окуєва та Осмаєв саме поверталися до Києва з іншого регіону. За кермом був Осмаєв. Він був поранений в ногу, а Окуєва загинула від отриманих травм.

У червні 2017 року на Адама Осмаєва, одного з командирів батальйону чеченських добровольців імені Джохара Дудаєва, який воював на боці українських військових на Донбасі, так само скоїли замах.

Організатора вбивства правоохоронці затримали 12 січня 2019 року. Ще частину учасників групи, причетної до злочину, було викрито раніше.