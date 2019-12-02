 Суд заарештував на два місяці одного з підозрюваних у вбивстві Окуєвої | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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Новини

Суд заарештував на два місяці одного з підозрюваних у вбивстві Окуєвої

Суд арештував на два місяці одного з підозрюваних у вбивстві учасниці АТО Аміни Окуєвої. Він перебуватиме під вартою до 11 березня в київському СІЗО.

Суд заарештував одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої

Суд заарештував одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої

Святошинський районний суд Києва у вівторок, 14 січня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів одному з підозрюваних у справі про вбивство учасниці АТО Аміни Окуєвої Ігорю Редькіну.

Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна", суддя постановив тримати Редькіна під вартою 60 діб, до 11 березня 2020 року, в київському СІЗО.

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Слідчі затримали осіб, котрих підозрюють у замовному вбивстві Аміни Окуєвої, повідомили в прокуратурі Київської області. ДНК одного із затриманих збіглося з виявленим на зброї ДНК, наголосив очільник МВС України Аваков. (12.01.2020)

Через резонансне вбивство Зелімхана Хангошвілі Німеччина висилає двох російських дипломатів. В Україні ж пік замовних убивств, у яких вбачали "руку Кремля" припав на 2017 рік. DW нагадує, що сталося з розслідуваннями. (06.12.2019)

Екс-боєць добровольчого батальйону Адам Осмаєв, який на Донбасі воював на боці України, перебуває в реанімації після замаху. Що відомо про цю людину та які версії замаху на нього розглядає поліція? (02.06.2017)

Напередодні у поліції заявили, що підозрюваний в організації вбивства Аміни Окуєвої є членом злочинного угруповання, а сам злочин був замовним.

Слідство вивчає діяльність злочинного угруповання не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебували Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли на залізничному переїзді біля селища Глеваха в Київській області. Окуєва та Осмаєв саме поверталися до Києва з іншого регіону. За кермом був Осмаєв. Він був поранений в ногу, а Окуєва загинула від отриманих травм.

У червні 2017 року на Адама Осмаєва, одного з командирів батальйону чеченських добровольців імені Джохара Дудаєва, який воював на боці українських військових на Донбасі, так само скоїли замах.

Організатора вбивства правоохоронці затримали 12 січня 2019 року. Ще частину учасників групи, причетної до злочину, було викрито раніше. 

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)  

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