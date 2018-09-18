 Суд заарештував майно Володимира Омеляна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Суд заарештував майно Володимира Омеляна

Речниця міністра повідомляє про арешт квартири Омеляна і машини його брата. Сам міністр інфраструктури не в курсі подробиць арешту власного майна.

Омелян заявив, що не знає подробиць арешту свого майна

Омелян заявив, що не знає подробиць арешту свого майна

Солом'янський районний суд Києва у середу, 19 вересня, заарештував майно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, котрого підозрюють у незаконному збагаченні. Про це прес-секретарка суду Яна Квітченко повідомила інтернет-виданню "Українська правда".

Квітченко зазначила, що до суду надійшло два клопотання, одне з яких було задоволене повністю, а друге - частково. Сам Володимир Омелян заявив, що не знає подробиць арешту свого майна.

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Детективи НАБУ допитають 19 вересня підозрюваного в незаконному збагаченні міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Про це журналістам розповів адвокат урядовця Олександр Лисак. (16.09.2018)

Суд відмовився обирати Володимиру Омеляну запобіжний захід, про який просила прокуратура. Міністра інфраструктури України звільнили на поруки із забороною виїжджати за кордон. (14.09.2018)

Прес-секретарка міністра інфраструктури Марина Томко на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала, що "закритим рішенням суду" були арештовані квартира Омеляна і машина брата міністра. Водночас речниця міністра додала, що ця інформація не підтверджена. "У власності Володимира Омеляна лишилися не арештованими краватки, шкарпетки і з декілька сотень книжок", - зазначила Томко. 

 Як повідомлялося раніше, 13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили Омеляну про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні активів. Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) загальний розмір незаконного збагачення Омеляна оцінили на суму понад 4 мільйони гривень.

Володимир Омелян категорично відкинув корупційні звинувачення на свою адресу з боку НАБУ і заявив, що  готовий спростувати всі претензії в суді. Глава мінінфраструктури також заявив, що не подасть у відставку, хоча й підтримує європейську практику відставки чиновників у зв'язку з підозрами щодо них.

14 вересня, суд відмовився обрати Омеляну запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень, про який клопотала прокуратура. Міністра інфраструктури відпустили на поруки. Поручителями виступили міністр у справах молоді та спорту Ігор Жданов та депутат Верховної Ради Федір Бендюженко ("Народний фронт"). Водночас суддя заборонила Омеляну виїжджати за кордон та спілкуватися з фігурантами справи і зобов'язала повідомляти правоохоронцям про своє місце перебування. Пізніше НАБУ дозволило Омеляну виїжджати за кордон з метою робочого відрядження.

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