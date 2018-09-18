Суд заарештував майно Володимира Омеляна

Солом'янський районний суд Києва у середу, 19 вересня, заарештував майно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, котрого підозрюють у незаконному збагаченні. Про це прес-секретарка суду Яна Квітченко повідомила інтернет-виданню "Українська правда".

Квітченко зазначила, що до суду надійшло два клопотання, одне з яких було задоволене повністю, а друге - частково. Сам Володимир Омелян заявив, що не знає подробиць арешту свого майна.

Прес-секретарка міністра інфраструктури Марина Томко на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала, що "закритим рішенням суду" були арештовані квартира Омеляна і машина брата міністра. Водночас речниця міністра додала, що ця інформація не підтверджена. "У власності Володимира Омеляна лишилися не арештованими краватки, шкарпетки і з декілька сотень книжок", - зазначила Томко.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили Омеляну про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні активів. Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) загальний розмір незаконного збагачення Омеляна оцінили на суму понад 4 мільйони гривень.

Володимир Омелян категорично відкинув корупційні звинувачення на свою адресу з боку НАБУ і заявив, що готовий спростувати всі претензії в суді. Глава мінінфраструктури також заявив, що не подасть у відставку, хоча й підтримує європейську практику відставки чиновників у зв'язку з підозрами щодо них.

14 вересня, суд відмовився обрати Омеляну запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень, про який клопотала прокуратура. Міністра інфраструктури відпустили на поруки. Поручителями виступили міністр у справах молоді та спорту Ігор Жданов та депутат Верховної Ради Федір Бендюженко ("Народний фронт"). Водночас суддя заборонила Омеляну виїжджати за кордон та спілкуватися з фігурантами справи і зобов'язала повідомляти правоохоронцям про своє місце перебування. Пізніше НАБУ дозволило Омеляну виїжджати за кордон з метою робочого відрядження.