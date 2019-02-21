 Суд заарештував екс-главу Генштабу ЗСУ часів Януковича Володимира Заману | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Суд заарештував екс-главу Генштабу ЗСУ часів Януковича Володимира Заману

Замані серед іншого закидають протиправні рішення щодо скорочення штату ЗСУ та розформування військових частин бойового і оперативного забезпечення у 2013 році.

Володимир Замана під час судового слухання у Києві

Володимир Замана під час судового слухання у Києві

Печерський районний суд Києва в ніч на вівторок, 26 лютого, ухвалив рішення взяти під варту колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Повідомляється, що Заману, підозрюваного в державній зраді візьмуть під варту до 27 березня 2019 року без альтернативи застави. "Суд ухвалив клопотання прокурора задовольнити і застосувати щодо Володимира Замани запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - зазначив слідчий суддя Печерського райсуду Києва.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу поінформував, що за рішеннням Замани в 2013 році у ЗСУ було скорочено майже 17 тисяч осіб, серед них понад 14 тисяч військовослужбовців, розформовано понад 70 військових частин, об'єднань переважно бойового і оперативного забезпечення, а також навчальних центрів і територіальних центрів комплектації. Як напередодні написав генпрокурор України Юрій Луценко на сторінці в соцмережі Facebook, Замана своїми рішеннями "розформував 70 військових частин і з'єднань, зокрема - зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації звів до ескадрильї". 

Крім того, повідомляється, що 27 липня 2012 року Замана видав директиву про оперативне підпорядкування керівнику Військово-морських сил усіх частин тактичної групи "Крим" ЗСУ з підлеглими військовими частинами, в тому числі з 204-ю бригадою тактичної авіації. Головний військовий прокурор України підкреслив, що це "створило значні переваги Чорноморського флоту РФ у контролі і блокуванні дислокованих у Криму підрозділів Збройних сил України в разі прихованої гібридної або відкритої агресії проти України з метою анексії території Криму". 

Володимир Замана раніше обіймав посаду командувача Військово-морських сил ЗСУ, а у період з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року - начальника Генерального штабу ЗСУ. У день звільнення його з посади начгенштабу на той час президент України Віктор Янукович своїм указом призначив його заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 22 лютого того ж року Верховна Рада призначила Заману уповноваженим з контролю за діяльністю міноборони України. Він обіймав цю посаду до червня 2014 року.

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