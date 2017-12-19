Суд заарештував винуватця смертельної ДТП під Києвом

Шевченківський районний суд Києва у вівторок, 14 липня, заарештував на два місяці без права на заставу 39-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП неподалік столиці України. Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Прокурорка на судовому засіданні зазначила, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за ДТП з тяжкими наслідками, за що відбував покарання.

Також він сім разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив клопотання у повному обсязі.

За повідомленнями українських ЗМІ, під час судового засідання підозрюваний заявив, що відмовляється від послуг адвоката. Він також визнав свою провину.

Нагадаємо, 12 липня водій у стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з машиною, яка їхала перед ним у тій же самій смузі на Столичному шоссе. Після цього він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок другого зіткнення на місці загинули двоє дорослих та двоє дітей, третю дитину доправили до лікарні.

Як повідомляли українські ЗМІ, які з'ясували особу водія автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, у 2010 році він вже спричинив смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Рішенням суду він був засуджений до трьох років і шести місяців в'язниці з позбавленням водійських прав строком на три роки. Ще раніше, у 2007 році, він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки за напад на правоохоронця.

Напередодні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення покарання за водіння у нетверезому стані і перевищення швидкості. На необхідності термінового ухвалення відповідного законопроєкту наполягав президент України Володимир Зеленський, у цьому контексті він згадував аварію під Києвом.