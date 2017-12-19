 Суд заарештував винуватця смертельної ДТП під Києвом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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Суд заарештував винуватця смертельної ДТП під Києвом

Суд заарештував на два місяці без права внесення застави винуватця смертельної ДТП під Києвом. Чоловік 12 липня у стані алкогольного сп'янінння протаранив інше авто, внаслідок чого загинули четверо людей.

Суд заарештував на два місяці винуватця смертельної ДТП під Києвом

Суд заарештував на два місяці винуватця смертельної ДТП під Києвом

Шевченківський районний суд Києва у вівторок, 14 липня, заарештував на два місяці без права на заставу 39-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП неподалік столиці України. Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Прокурорка на судовому засіданні зазначила, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за ДТП з тяжкими наслідками, за що відбував покарання.

Також він сім разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив клопотання у повному обсязі.

За повідомленнями українських ЗМІ, під час судового засідання підозрюваний заявив, що відмовляється від послуг адвоката. Він також визнав свою провину.

Нагадаємо, 12 липня водій у стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з машиною, яка їхала перед ним у тій же самій смузі на Столичному шоссе. Після цього він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок другого зіткнення на місці загинули двоє дорослих та двоє дітей, третю дитину доправили до лікарні.

Як повідомляли українські ЗМІ, які з'ясували особу водія автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, у 2010 році він вже спричинив смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Рішенням суду він був засуджений до трьох років і шести місяців в'язниці з позбавленням водійських прав строком на три роки. Ще раніше, у 2007 році, він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки за напад на правоохоронця.

Напередодні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення покарання за водіння у нетверезому стані і перевищення швидкості. На необхідності термінового ухвалення відповідного законопроєкту наполягав президент України Володимир Зеленський, у цьому контексті він згадував аварію під Києвом.

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