Суд: екс-керівник штабу Трампа Манафорт брехав слідству

Суд США в середу, 13 лютого, постановив, що екс-керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт кілька разів збрехав ФБР і спецпрокурору Роберту Мюллеру. Отже, Манафорт порушив умови угоди зі слідством.

Суддя Емі Берман Джексон дійшла висновку, що Манафорт усвідомлено давав неправдиві свідчення щодо істотних для слідства питань, наприклад, про контакти зі своїм діловим партнером Костянтином Килимником. Водночас суду не вдалося довести, що Манафорт цілеспрямовано, перешкоджаючи правосуддю, збрехав щодо ролі Килимника.

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди, давши ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контакти з Килимником.