 Суд: екс-керівник штабу Трампа Манафорт брехав слідству | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Суд: екс-керівник штабу Трампа Манафорт брехав слідству

Екс-керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт брехав про контакти зі своїм діловим партнером Костянтином Килимником, вважає суд. Таким чином політтехнолог порушив умови угоди зі слідством.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Суд США в середу, 13 лютого, постановив, що екс-керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт кілька разів збрехав ФБР і спецпрокурору Роберту Мюллеру. Отже, Манафорт порушив умови угоди зі слідством.

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Колишній політтехнолог Трампа Пол Манафорт передавав ймовірному агенту російської розвідки дані соцопитувань у США та обговорював з ним плани щодо України, йдеться у документах розслідування спецпрокурора Мюллера. (09.01.2019)

Пол Манафорт ймовірно передавав дані соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США Сергію Льовочкіну та Рінату Ахметову, які раніше оплачували його послуги, йдеться в матеріалі телекомпанії CNN. (10.01.2019)

Суддя Емі Берман Джексон дійшла висновку, що Манафорт усвідомлено давав неправдиві свідчення щодо істотних для слідства питань, наприклад, про контакти зі своїм діловим партнером Костянтином Килимником. Водночас суду не вдалося довести, що Манафорт цілеспрямовано, перешкоджаючи правосуддю, збрехав щодо ролі Килимника.

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди, давши ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контакти з Килимником.

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

 

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)  

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