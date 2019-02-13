 Суд дозволив Супрун і надалі бути в.о. міністра охорони здоров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Суд дозволив Супрун і надалі бути в.о. міністра охорони здоров'я

Суд у Києві визнав відсутність підстав забезпечення адміністративного позову проти Уляни Супрун. Вона вже повернулася до виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

Окружний адміністративний суд Києва у четвер, 14 лютого, скасував заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, інформують "Українські новини". За словами судді Сергія Каракашьяна, котрий розглядав справу, суд визнав відсутність підстав забезпечення адміністративного позову від 5 лютого.

Водночас суддя зазначив, що захист Супрун не надав суду докази відсутності у неї подвійного громадянства, а апелював до підтримки Кабінету міністрів. У свою чергу, під час брифінгу Супрун повідомила, що зранку 14 лютого вона вже повернулася до виконання обов'язків міністра охорони здоров'я і почала підписувати документи. Адвокат Супрун Анатолій Гласюк додав, що захист має намір подати скаргу на дії Каракашьяна.

Напередодні Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, що дозволяло в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун виконувати свої обов'язки, крім виняткових повноважень міністра як члена Кабміну. У МОЗ повідомили, що це рішення дозволяє розблокувати найбільш критичні питання роботи міністерства.

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Суд розгляне клопотання мін'юсту щодо скасування відсторонення Уляни Супрун від посади в. о. міністра охорони здоров'я 11 лютого. Вона сподівається, що вдасться розблокувати роботу міністерства. (06.02.2019)

Поки юристи розбираються із закидами у подвійному громадянстві і з процедурою призначення, Уляна Супрун заявляє про блокування роботи міністерства охорони здоров'я. За дебатами у суді у понеділок стежив кореспондент DW. (11.02.2019)

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра. Рішення було ухвалене за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука з фракції Радикальної партії. Суд в ухвалі про забезпечення позову мотивував своє рішення тим, що Супрун має подвійне громадянство та є виконувачкою обов'язків міністра більше одного місяця, що є протиправним. Сам позов буде розглянутий 15 лютого.

Згодом уряд України оприлюднив заяву, в якій висловив занепокоєння через рішення суду і пообіцяв боротися за збереження посади за Супрун. Про підтримку Уляни Супрун на посаді міністра заявив і президент України Петро Порошенко. Згодом Кабмін вирішив звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя щодо судді Окружного адміністративного суду Києва Сергія Каракашьяна, який відсторонив Супрун.

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Закиди проти Уляни Супрун: правда чи міфи? (12.02.2019)

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