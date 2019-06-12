Суд дозволив "Ощадбанку" стягнути з РФ понад мільярд доларів за збитки від анексії Криму

Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного трибуналу в Парижі від 26 листопада 2018 року про компенсацію збитків українському "Ощадбанку", завданих унаслідок анексії Росією Криму. Про ухвалу суддів повідомила в вівторок, 23 липня, агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що суд рішенням від 17 липня 2019 року ухвалив видати виконавчі листи на стягнення з РФ в особі міністерства юстиції на користь "Ощадбанку" один мільярд 111,3 мільйона доларів США відшкодування збитків плюс відсотки з 31 березня 2014 року та інші витрати на суму 3,87 мільйона доларів.

У вердикті зазначається, що суд відкрив провадження у справі 2 травня і сповістив посольство РФ 13 травня та мін'юст РФ 27 травня, однак боржник у місячний термін заперечення до суду не подав.

Рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді та в такому разі набуде чинності після розгляду такої апеляції, визнали судді.

За підсумками ухвали Міжнародного арбітражу в листопаді минулого року "Ощадбанк" заявив про суму відшкодування 1,3 мільярда доларів США і нарахування 97 тисяч доларів відсотків кожного наступного дня.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй щодо права міжнародної торгівлі 1976 року, а також згідно з угодою між урядами України та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Москва не визнала ухвалу Міжнародного арбітражу за позовом "Ощадбанку" через нібито відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд такого позову. Мін'юст Росії заявив, що вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів РФ у зв'язку з цим рішенням.