 Суд дозволив допитати Петра Порошенка на поліграфі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2019

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Суд дозволив допитати Петра Порошенка на поліграфі

Державне бюро розслідувань України зможе допитати на детекторі брехні експрезидента Петра Порошенка. Раніше він сам пропонував зробити це в прямому ефірі на телебаченні.

Петро Порошенко сам запропонував провести допит на поліграфі

Петро Порошенко сам запропонував провести допит на поліграфі

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на допит колишнього президента України Петра Порошенка співробітниками Державного бюро розслідувань (ДБР) із застосуванням поліграфа. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомила прессекретарка бюро Анжеліка Іванова, передає агенція "Інтерфакс-Україна". "Але важливо, що проходження поліграфа може бути тільки за його згоди", - зазначила вона.

Після допиту Порошенка в ДБР як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий"  у понеділок, 12 серпня, директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит експрезидента може проводитися з використанням поліграфа.

Сам Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання з застосуванням детектора брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий". "Я не довіряю ДБР, їхньому керівництву. Я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства. Водночас (...) я готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі", - сказав Порошенко після допиту.

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Адвокат Петра Порошенка заявив, що його клієнт не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні. Порошенко і директор ДБР Труба обмінялися закидами щодо повісток на допит. (31.07.2019)

Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення телеканалу "Прямий", яку начебто ініціював Андрій Портнов. Експрезидент України також зазначив, що не довіряє Державному бюро розлідувань. (12.08.2019)

Допит Порошенка співробітниками ДБР у понеділок був уже другим за останній місяць. 25 липня експрезидента України допитали як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, після чого переїхав на Захід, а повернувся до України у травні 2019-го - напередодні вступу на посаду президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка, зокрема про держзраду, панамські офшори та розкрадання в армії. Наприкінці липня директор ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко фігурує в 11 провадженнях, які розслідують співробітники Бюро. Пізніше в ЗМІ звучала інформація про 12 проваджень. За словами адвоката Порошенка, в жодному з них експрезидент не проходить як підозрюваний.

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