Суд дозволив допитати Петра Порошенка на поліграфі

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на допит колишнього президента України Петра Порошенка співробітниками Державного бюро розслідувань (ДБР) із застосуванням поліграфа. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомила прессекретарка бюро Анжеліка Іванова, передає агенція "Інтерфакс-Україна". "Але важливо, що проходження поліграфа може бути тільки за його згоди", - зазначила вона.

Після допиту Порошенка в ДБР як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий" у понеділок, 12 серпня, директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит експрезидента може проводитися з використанням поліграфа.

Сам Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання з застосуванням детектора брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий". "Я не довіряю ДБР, їхньому керівництву. Я не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства. Водночас (...) я готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на "Прямому" каналі", - сказав Порошенко після допиту.

Допит Порошенка співробітниками ДБР у понеділок був уже другим за останній місяць. 25 липня експрезидента України допитали як свідка у справі про можливе ухиляння від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Ініціатором розслідування бюро проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича. В 2014 році він виїхав до Росії, після чого переїхав на Захід, а повернувся до України у травні 2019-го - напередодні вступу на посаду президента Володимира Зеленського. Після повернення до України Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка, зокрема про держзраду, панамські офшори та розкрадання в армії. Наприкінці липня директор ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко фігурує в 11 провадженнях, які розслідують співробітники Бюро. Пізніше в ЗМІ звучала інформація про 12 проваджень. За словами адвоката Порошенка, в жодному з них експрезидент не проходить як підозрюваний.