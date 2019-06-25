Суд дозволив Андрію Клюєву балотуватися до Верховної Ради

Касаційний адміністративний суд при Верховному суді дозволив колишньому главі адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву взяти участь в дострокових виборах до Верховної Ради. Про це у неділю, 30 червня, повідомив адвокат Клюєва Юрій Сухов.

"Комусь сподобається, а комусь ні, але адвокатське об'єднання "Сухов, Кочан енд баррістерс" відстояло в Касаційному адміністративному суді при Верховному суді гарантоване Конституцією та законами України громадянину України Клюєву Андрію Петровичу право на участь у виборчому процесі", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат також повідомив, що Клюєв постійно проживає на території України в Донецьку. За його словами, рішення суду є остаточним.

Як повідомлялось, раніше Центральна виборча комісія відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом в депутати на позачергових парламентських виборах. Він був висунутий Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 в Донецькій області. Про причини відмови його реєстрації ЦВК не повідомила.

Андрій Клюєв обіймав посади голови адміністрації експрезидента Януковича, першого віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова, а також секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Правоохоронці підозрюють його у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно й в особливо великих розмірах. Раніше Інтерпол зняв Андрія Клюєва з міжнародного розшуку.

В березні 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді заморожування активів стосовно 18-ти колишніх високопосадовців України, серед яких був і Андрій Клюєв. Втім в липні 2018 року суд ЄС зняв з нього санкції періоду 2017-2018 років. Клюєв також клопотав про анулювання санкцій за період 2016-2017 років, але їх суд залишив чинними. В березні цього року Рада Європейського Союзу вирішила не продовжувати санкції проти нього.