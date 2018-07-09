 Суд в Іспанії позбавив Пучдемона і ще п′ятьох політиків депутатських мандатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

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Новини

Суд в Іспанії позбавив Пучдемона і ще п'ятьох політиків депутатських мандатів

Суд надав можливість партіям, представленим у новообраному парламенті Каталонії, замінити відсторонених політиків іншими депутатами, до яких у влади Іспанії немає претензій.

Верховний суд Іспанії

Верховний суд Іспанії

Верховний суд Іспанії позбавив колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона і ще п'ятьох лідерів боротьби за незалежність регіону від Мадрида мандатів регіональних депутатів.

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Прокуратура в Німеччині подала до суду клопотання на видачу Пучдемона Іспанії та його арешт з метою екстрадиції. Поки що колишній каталонський лідер перебуває у ФРН на волі. (01.06.2018)

Глава Каталонії Жоакім Торра "прибрав" зі списку членів уряду регіону політиків, які не влаштували офіційний Мадрид. Він видав указ про формування нового уряду. (30.05.2018)

Як повідомляє інформагенція dpa, у вівторок, 10 липня, рішення судді Пабло Льярена стосується також колишнього заступника голови уряду Каталонії Оріола Жункераса і ще чотирьох політиків, які утримужються під вартою за звинуваченням у заколоті, розтраті бюджетних коштів та інші правопорушеннях.

Водночас суддя надав можливість партіям, представленим у новообраному парламенті Каталонії, замінити відсторонених політиків іншими депутатами, до яких у влади Іспанії немає претензій.

Уряд Іспанії на початку листопада 2017 року відправив у відставку каталонську адміністрацію і позбавив повноважень регіональний парламент. Приводом послужила організація місцевими політиками референдуму про незалежність Каталонії. Всього під слідством опинилися 25 осіб, при цьому Пучдемону і чотирьом його прихильникам вдалося втекти до Бельгії. 25 березня Пучдемона затримали в Німеччині, але незабаром його відпустили під підписку про невиїзд. Німецький суд має вирішити, чи слід видавати Пучдемона Іспанії.

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