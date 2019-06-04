Суд в Іспанії дозволив перепоховати останки диктатора Франко

Родина іспанського диктатора Франсіско Франко програла суд у справі щодо перепоховання останків каудильйо, інформує агенція dpa. Апеляція сімейства Франко була відхилена, повідомляється у заяві Верховного суду Іспанії, оприлюдненій у вівторок, 24 вересня.

Родина диктатора протестувала проти перенесення останків Франко з меморіального комплексу "Долина полеглих" на цвинтар Ель-Пардо на півночі Мадрида, де спочиває дружина Франко. Родичі наполягали, що прах Франко має залишитися у меморіалі, або ж бути перенесений до сімейного склепу в одному з монастирів Мадрида. Проти останнього варіанту категорично виступає чинний уряд Іспанії.

Франсіско Франко правив Іспанією з 1939-го до 1975 року. Він був похований у базиліці меморіального комплексу жертв громадянської війни 1936-39 років, розташованій у Долині полеглих, в 52-х кілометрах від Мадрида. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прийшов до влади у 2018 році та представляє Іспанську соціалістичну робітничу партію (ІСРП), визначив перепоховання останків Франко одним зі своїх пріоритетів.