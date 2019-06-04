 Суд в Іспанії дозволив перепоховати останки диктатора Франко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Новини

Суд в Іспанії дозволив перепоховати останки диктатора Франко

Родині іспанського диктатора Франсіско Франко не вдалося опротестувати перепоховання його останків. Суд постановив, що прах каудільйо має бути перенесений з меморіального комплексу "Долини полеглих" на цвинтар в Мадриді.

Меморіальний комплекс Долина полеглих

Меморіальний комплекс "Долина полеглих"

Родина іспанського диктатора Франсіско Франко програла суд у справі щодо перепоховання останків каудильйо, інформує агенція dpa. Апеляція сімейства Франко була відхилена, повідомляється у заяві Верховного суду Іспанії, оприлюдненій у вівторок, 24 вересня.

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Заплановане перепоховання останків іспанського диктатора Франсіско Франко судді вирішили призупинити, врахувавши протест родини померлого. (04.06.2019)

Іспанські депутати підтримали ексгумацію та перепоховання останків диктатора Франко. За планами уряду, перепоховання має відбутися до кінця 2018 року. (13.09.2018)

Родина диктатора протестувала проти перенесення останків Франко з меморіального комплексу "Долина полеглих" на цвинтар Ель-Пардо на півночі Мадрида, де спочиває дружина Франко. Родичі наполягали, що прах Франко має залишитися у меморіалі, або ж бути перенесений до сімейного склепу в одному з монастирів Мадрида. Проти останнього варіанту категорично виступає чинний уряд Іспанії.

Франсіско Франко правив Іспанією з 1939-го до 1975 року. Він був похований у базиліці меморіального комплексу жертв громадянської війни 1936-39 років, розташованій у Долині полеглих, в 52-х кілометрах від Мадрида. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прийшов до влади у 2018 році та представляє Іспанську соціалістичну робітничу партію (ІСРП), визначив перепоховання останків Франко одним зі своїх пріоритетів.

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