Суд в Іспанії відмовився випустити з в'язниці євродепутата з Каталонії

Верховний суд Іспанії не дозволив лідеру партії "Ліві республіканці Каталонії" Оріолю Жункерасу покинути в'язницю, щоб почати виконувати повноваження депутата Європарламенту. Таке рішення суд ухвалив у четвер, 9 січня, повідомляє агенція Reuters.
Колишній віцеголова каталонської автономії Оріол Жункерас був обраний депутатом Європарламенту від фракції "Зелені - Європейський вільний альянс". Згідно з рішенням суду, після засудження політика у жовтні 2019 року до 13 років ув'язнення за звинуваченнями в організації референдуму про незалежність Каталонії та сепаратизмі він не зможе виконувати повноваження європарламентаря - попри те, що в травні 2019 року був обраний депутатом ЄП. На момент обрання євродепутатом Жункерас перебував у попередньому ув'язненні, очікуючи на остаточний вирок.
Тоді ж разом з Жункерасом суд у Мадриді засудив до тривалих термінів тюремного ув'язнення ще вісім каталонських політиків і громадських діячів за спробу в жовтні 2017 року відокремити Каталонію від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму про суверенітет регіону і проголошення його незалежності. Тодішнє рішення суду в Мадриді викликало масштабні акції протесту в Каталонії.
Нагадаємо, 19 грудня Суд ЄС у Люксембурзі визнав, що Іспанія порушила європейське законодавство, ув'язнивши Жункераса. Судді ЄС наголосили, що через ув'язнення євродепутат не зміг приступити до виконання своїх обов'язків, бо перебував під вартою у Іспанії, хоч і мав на той час депутатський імунітет. Голова Європарламенту Давід Сассолі тоді закликав владу Іспанії поважати це рішення Суду ЄС.
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Каталонія на шляху до незалежності
Si чи No - що кажуть каталонці?
1 жовтня в іспанському регіоні Каталонія пройшов референдум про незалежність. Центральна влада в Мадриді всіляко намагалася йому запобігти. За даними місцевої влади, близько 90 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні, відповіли "так" на запитання: "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою з республіканською формою правління?"
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Каталонія на шляху до незалежності
Протести на вулицях Барселони
Десятки тисяч прибічників референдуму неодноразово виходили на вулиці Барселони - на знак протесту проти дій іспанської влади. Востаннє їх до цього спонукали обшуки в офісах представників уряду Каталонії, під час яких були вилучені бюлетені та урни для голосування, а більше десяти людей були заарештовані.
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Каталонія на шляху до незалежності
Сутички з поліцією
Голосування 1 жовтня супроводжувалося сутичками прихильників незалежності з іспанською поліцією, відправленою до Каталонії урядом в Мадриді. За даними каталонського уряду, в сутичках у день голосування постраждали майже 900 осіб.
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Каталонія на шляху до незалежності
Загострення останніх років
Загострення у відносинах з Мадридом, яке призвело до нинішньої ситуації, розпочалося у 2006 році, коли Каталонія ухвалила новий варіант статуту автономії. Він передбачає, зокрема, зміни держфінансування і зобов'язує громадян Каталонії володіти каталонською мовою. У 2010 році Верховний суд Іспанії визнав новий статут незаконним - і конфлікт між Барселоною та Мадридом почав набирати обертів.
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Каталонія на шляху до незалежності
Сепаратизм родом із Середньовіччя
Прагнення Каталонії до самостійності плекались протягом століть. Від Х до початку ХVIII ст. регіон значною мірою був незалежним. Після здобуття Бурбонами Каталонії у війні за іспанську спадщину в 1714 році тут була розформована низка інституцій, а державною мовою оголошена іспанська. До кінця ХІХ ст. Каталонія поступово відновила своє значення, переживши економічне й культурне піднесення.
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Каталонія на шляху до незалежності
Під диктатурою Франко
Перемога фашистів у громадянській війні в Іспанії 1939 року означала для каталонців нову хвилю пригнічення, у тому числі й заборону регіональних мов. Лише після смерті диктатора Франсіско Франко в 1975 році Каталонія змогла знову претендувати на більшу незалежність. Демократична конституція 1978 року і так звані статути автономії 1979 року закріпили самоврядування автономних регіонів Іспанії.
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Каталонія на шляху до незалежності
Ідейний натхненник незалежності
Із січня 2016 року парламент Каталонії - Женералітат - очолює Карлес Пучдемон, який змінив на цьому посту Артура Маса. Пучдемон - послідовний прихильник та ідейний натхненник незалежності регіону.
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Каталонія на шляху до незалежності
Суперечливі опитування
У разі позитивного голосування на референдумі уряд Каталонії обіцяв проголосити незалежність протягом 48 годин. Місцева влада неодноразово проводила опитування серед каталонців щодо їхнього ставлення до незалежності. 2014 року "за" проголосували 80 відсотків опитаних. При цьому, за оцінками, в опитуванні взяла участь лише третина жителів регіону, які мають право голосу.
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Каталонія на шляху до незалежності
Більшість - за незалежність?
Вересневе ж опитування, проведене Центром соцдосліджень Instituto DYN, свідчить, що 47 відсотків жителів Каталонії виступають за відділення від Іспанії, водночас 44,4 відсотка - проти цього. Між тим, безпосередньо у референдумі готові взяти участь понад 70 відсотків виборців. Із них 65,4 відсотка збираються висловитись на користь незалежності.
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Каталонія на шляху до незалежності
Іспанський "Донбас"
Каталонія розташована на північному Сході Іспанії і є одним з найважливіших індустріально-аграрних регіонів країни. Тут проживає близько семи мільйонів людей. Значна частина мешканців Каталонії, які підтримують незалежність, переконані, що регіон "годує" країну. Адже з близько 16 мільярдів євро податків, які жителі сплачують до державної казни, назад, мовляв, повертається не так і багато.
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Каталонія на шляху до незалежності
"Хибна підстава для виправдання сепаратизму"
Одним з противників каталонського сепаратизму є центристська партія "Сьюдаданс" ("Громадяни"), яка має 32 мандати в іспанському парламенті. На фото - її лідер Альберт Рівера. Представники "Сьюдаданс" запевняють, що "утиски з боку Мадрида - це лише хибна підстава для виправдання сепаратизму", адже Каталонія має широку автономію, а видатки із центрального бюджету навіть дещо вищі, ніж податки.
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Каталонія на шляху до незалежності
Похмурі перспективи для туризму і бізнесу
Каталонія - популярний серед туристів регіон та промисловий центр. У разі набуття незалежності, вона може опинитися за межами не лише іспанського, а й ринку ЄС. Через подібну перспективу за останні три роки з Каталонії до інших регіонів Іспанії перебралися майже півтори тисячі компаній. Профспілки підрахували, що вже перший рік незалежності може знизити доходи людей на 30-40 відсотків.
Автор: Наталія Мехед