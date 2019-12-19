Суд в Іспанії відмовився випустити з в'язниці євродепутата з Каталонії

Верховний суд Іспанії не дозволив лідеру партії "Ліві республіканці Каталонії" Оріолю Жункерасу покинути в'язницю, щоб почати виконувати повноваження депутата Європарламенту. Таке рішення суд ухвалив у четвер, 9 січня, повідомляє агенція Reuters.

Колишній віцеголова каталонської автономії Оріол Жункерас був обраний депутатом Європарламенту від фракції "Зелені - Європейський вільний альянс". Згідно з рішенням суду, після засудження політика у жовтні 2019 року до 13 років ув'язнення за звинуваченнями в організації референдуму про незалежність Каталонії та сепаратизмі він не зможе виконувати повноваження європарламентаря - попри те, що в травні 2019 року був обраний депутатом ЄП. На момент обрання євродепутатом Жункерас перебував у попередньому ув'язненні, очікуючи на остаточний вирок.

Тоді ж разом з Жункерасом суд у Мадриді засудив до тривалих термінів тюремного ув'язнення ще вісім каталонських політиків і громадських діячів за спробу в жовтні 2017 року відокремити Каталонію від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму про суверенітет регіону і проголошення його незалежності. Тодішнє рішення суду в Мадриді викликало масштабні акції протесту в Каталонії.

Нагадаємо, 19 грудня Суд ЄС у Люксембурзі визнав, що Іспанія порушила європейське законодавство, ув'язнивши Жункераса. Судді ЄС наголосили, що через ув'язнення євродепутат не зміг приступити до виконання своїх обов'язків, бо перебував під вартою у Іспанії, хоч і мав на той час депутатський імунітет. Голова Європарламенту Давід Сассолі тоді закликав владу Іспанії поважати це рішення Суду ЄС.