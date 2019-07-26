Суд в Одесі арештував затриманий російський танкер

Приморський районний суд Одеси перевірив правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ та наклав арешт на затриманий в Одеській області російський танкер NEYMA, який минулого року заблокував Керченську протоку для українських військових кораблів. Про це у вівторок, 30 липня, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, опублікувавши фотокопію відповідної ухвали суду. Суд ухвалив рішення 29 липня.

"За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами", - зазначив Матіос. Крім того, він наголосив, що інформація про нібито незаконне проведення працівниками правоохоронних органів України слідчих дій на танкері без дозволу консула РФ не відповідає дійсності. Матіос пояснив, що після проходження судном прикордонного та митного контролю на території України воно вважається таким, що має відкритий кордон.

"Відповідно до норм чинних міжнародних договорів, ратифікованих як Росією, так і Україною, необхідності отримання згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено. Ми це зробили законно. Крапка", - наголосив він.

СБУ затримала в Ізмаїлі російський танкер

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України (СБУ) затримала в Ізмаїлі російський танкер NIKA SPIRIT, який, як стверджують у спецслужбі, наприкінці листопада 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Це судно на час Керченської кризи мало іншу назву - NEYMA, яка була згодом змінена на NIKA SPIRIT.

У міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на затримання та пригрозили Києву наслідками. Згодом Київ повідомив, що екіпаж судна був звільнений без висунення жодних обвинувачень. В СБУ заявили, що моряки не порушували норм морського права та українських законів.

Під час інциденту в Керченській протоці в листопаді минулого року російські прикордонники із застосуванням сили захопили кілька українських військових суден разом з екіпажами. У Росії українських моряків звинувачують у нелегальному перетині кордону та з того часу тримають під вартою, самі ж моряки називають себе військовополоненими. У травні 2019 року Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 24 українських моряків, але Москва виконати це рішення відмовилася.