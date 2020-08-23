Суд в Москві засудив Серебреннікова до умовного терміну

Міщанський суд Москви в п'ятницю, 26 червня, визнав художнього керівника "Гоголь-центру" Кирила Серебреннікова, а також ексгендиректора "Сьомої студії" Юрія Ітина і колишнього директора "Гоголь-центру" Олексія Малобродского, що проходять у так званій справі "Сьомої студії", винними в розкраданні державних коштів.

Суд засудив Серебреннікова, Малобродского та Ітина до умовних термінів ув'язнення. Серебренніков отримав три роки умовно, він повинен виплатити 800 тисяч рублів штрафу. Режисер повинен не змінювати місце проживання. Малобродський отримав два роки умовно і повинен виплатити 300 тисяч рублів штрафу, а Ітин - три роки умовно і 200 тисяч рублів штрафу.

Суд також стягнув з фігурантів справи 129 мільйонів рублів за позовом мінкультури. На майно підсудних зберігається арешт до виконання майнових стягнень. Суд заборонив усім трьом обіймати посади, пов'язані з адміністративно-господарською та організаційно-розпорядчою діяльністю в державних установах культури: Серебреннікову та Ітину на три роки, Малобродському - на два.

Колишня співробітниця міністерства культури Софія Апфельбаум визнана винною в нехлюйстві. Її звільнили від покарання, оскільки закінчився термін давності.

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Мінкульт Росії закликали відкликати позов проти Серебреннікова

Кримінальну справу стосовно співробітників "Сьомої студії" відкрили у 2017 році. Суддя Олеся Менделєєва зазначила, що міністерство культури Росії виділило на втілення проєкту "Платформа" 216 мільйонів рублів. За даними експертизи, з них витратили 87 мільйонів. Таким чином, було завдано збитків на 129 мільйонів рублів.

Понад три тисячі діячів мистецтва закликали міністерку культури Росії Ольгу Любимову відкликати позов за кілька днів до оголошення вироку. На їхню думку, під час розслідування цієї справи було багато порушень, в тому числі "підробки, підроблені підписи, факти тиску на свідків обвинувачення".

Свої підписи під листом поставили Адольф Шапіро, Анатолій Васильєв, Юрій Бутусов, Алла Демідова, Лія Ахеджакова, Данило Козловський, Чулпан Хаматова, Валерій Тодоровський, Саті Співакова та інші.

Стурбованість у зв'язку із судовим переслідуванням Серебреннікова і співробітників "Сьомої студії" висловили представники творчих кіл Європи, а також політики в Брюсселі та Берліні.

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