Суд в Малайзії відмовився звільнити обвинувачених у вбивстві Кім Чен Нама

Суд у Малайзії відхилив клопотання захисту виправдати двох головних обвинувачених у вбивстві Кім Чен Нама - брата по батьку лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. У четвер, 16 серпня, суд у Шах-Аламі на першому засіданні після річної перерви вирішив продовжити розгляд у справі 25-річної громадянки Індонезії і 29-річної в'єтнамки.

Суддя заявив, що прокуратура представила достатньо доказів провини жінок. На підставі цього можна зробити висновок про "добре сплановану змову" між двома жінками та підозрюваними з КНДР, додав він. За його словами, це є політичним вбивством.

Адвокати обвинувачених наполягають, що ті не знали про плани отруєння. За їхніми словами, жінки вважали, що брали участь в зйомках телепрограми-розіграшу і не підозрювали, що рідина, яку вони розпорошили в обличчя чоловіка, отруйна. Одна з обвинувачених розповіла, що за свою роботу отримала гонорар, що дорівнює в перерахунку 85 євро. Натомість суддя заявив, що вбивство Кім Чен Нама "не було жартом". За його словами, також ще четверо підозрюваних чоловіків з Північної Кореї є "не просто свідками", хоча фізично вони не торкнулись Кім Чен Нама.

Обидві жінки залишаються головними обвинуваченими в цьому судовому процесі, їм загрожує смертна кара. За версією звинувачення, вони наблизилися ззаду до Кім Чен Нама в аеропорту Куала-Лумпура та розбризкали на його обличчя суміш, що мала у своєму складі фосфорорганічну бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії. Те, що це були саме вони, як і те, що вони отримали речовину від двох чоловіків, доводять записи камер відеоспостереження.

Розслідування, проведене малайзійською владою, дійшло висновку, що за цим вбивством стоїть влада КНДР. В організації вбивства слідчі підозрювали кількох громадян Північної Кореї - працівників міністерства держбезпеки і МЗС, але нікого з них затримати не вдалося. США теж звинуватили Пхеньян в отруєнні Кім Чен Нама і на цій підставі запрвадили нові санкції проти КНДР.

Кім Чен Нам - старший брат по батьку глави КНДР Кім Чен Ина. Після нападу, скоєного 13 лютого 2017 року, він помер дорогою в лікарню з аеропорту Куала-Лумпура.