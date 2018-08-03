Суд в Малайзії відмовився звільнити обвинувачених у вбивстві Кім Чен Нама

Суд у Малайзії відхилив клопотання захисту виправдати двох головних обвинувачених у вбивстві Кім Чен Нама - брата по батьку лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. У четвер, 16 серпня, суд у Шах-Аламі на першому засіданні після річної перерви вирішив продовжити розгляд у справі 25-річної громадянки Індонезії і 29-річної в'єтнамки.
Суддя заявив, що прокуратура представила достатньо доказів провини жінок. На підставі цього можна зробити висновок про "добре сплановану змову" між двома жінками та підозрюваними з КНДР, додав він. За його словами, це є політичним вбивством.
Адвокати обвинувачених наполягають, що ті не знали про плани отруєння. За їхніми словами, жінки вважали, що брали участь в зйомках телепрограми-розіграшу і не підозрювали, що рідина, яку вони розпорошили в обличчя чоловіка, отруйна. Одна з обвинувачених розповіла, що за свою роботу отримала гонорар, що дорівнює в перерахунку 85 євро. Натомість суддя заявив, що вбивство Кім Чен Нама "не було жартом". За його словами, також ще четверо підозрюваних чоловіків з Північної Кореї є "не просто свідками", хоча фізично вони не торкнулись Кім Чен Нама.
Обидві жінки залишаються головними обвинуваченими в цьому судовому процесі, їм загрожує смертна кара. За версією звинувачення, вони наблизилися ззаду до Кім Чен Нама в аеропорту Куала-Лумпура та розбризкали на його обличчя суміш, що мала у своєму складі фосфорорганічну бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії. Те, що це були саме вони, як і те, що вони отримали речовину від двох чоловіків, доводять записи камер відеоспостереження.
Розслідування, проведене малайзійською владою, дійшло висновку, що за цим вбивством стоїть влада КНДР. В організації вбивства слідчі підозрювали кількох громадян Північної Кореї - працівників міністерства держбезпеки і МЗС, але нікого з них затримати не вдалося. США теж звинуватили Пхеньян в отруєнні Кім Чен Нама і на цій підставі запрвадили нові санкції проти КНДР.
Кім Чен Нам - старший брат по батьку глави КНДР Кім Чен Ина. Після нападу, скоєного 13 лютого 2017 року, він помер дорогою в лікарню з аеропорту Куала-Лумпура.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський