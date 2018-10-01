Суд в анексованому Криму "пом'якшив" вирок Балуху

"Верховний суд Криму" пом'якшив на один місяць вирок громадянину України, кримському фермеру Володимиру Балуху. Відповідну ухвалу оголосили в середу, 3 жовтня. "Остаточний вирок: 4 роки та 11 місяців", - сказала суддя Олена Спасенова, яку цитує агенція новин "Інтерфакс".

Сам Балух на засіданні не був присутній. Він також відмовився брати участь у розгляді оскарження на рішення попередньої інстанції за допомогою відеоконференції. "Балух відмовився виходити з камери", - сказала секретарка судового засідання. Суму накладеного раніше на Балуха грошового стягнення змінено не було.

Нагадаємо, кримського фермера Володимира Балуха затримали в грудні 2016 року. На горищі будинку його колишньої дружини силовики знайшли патрони і тротилові шашки. У липні 2018 року Балуха засуджено за рішенням Роздольненського райсуду до тривалого терміну ув'язнення одразу за двома кримінальними справами, в тому числі й за незаконне зберігання зброї.

Сам Балух вважає справу сфальсифікованою. Під час процесу адвокати заявляли, що боєприпаси та вибухівку чоловіку підкинули, а в будинку екс-дружини він не з'являвся з 1998-го року.

За інформацією захисту, після анексії Криму Росією в 2014 році Балуху надходили погрози через його проукраїнську позицію. Фермер не визнає входження Криму до складу Росії.

Офіційний Київ вважає Балуха політв'язнем та закликає до обміну на росіян, що перебувають під вартою чи ув'язнені на території України.