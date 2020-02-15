Суд в анексованому Криму на 10 днів арештував українських рибалок

Суд в анексованому Росією Криму в неділю, 16 лютого, заарештував на 10 днів чотирьох українських рибалок, човен з якими затримали напередодні. Про це заявила пресслужба прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії по Криму, повідомляє агенція "Інтерфакс".

"За результатами засідання у Керченському міському суді, четверо громадян України визнані винними у скоєнні адміністративного правопорушення" за статтею про "непокору законному розпорядженню чи вимозі співробітника органів федеральної безпеки у зв'язку з виконанням ним службових повноважень, а також перешкоджання виконанню ним службових повноважень", зазначається у повідомленні.

Крім того, суд порушив адміністративну справу "за фактом незаконного видобутку водних біологічних ресурсів".

Як повідомлялося, напередодні російські прикордонники заявили про затримання українського рибальського човна з чотирма рибалками на борту. Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка Запорізької області. За даними російської влади, документів, що посвідчують особу, а також документів на судно в рибалок не було.

Російські прикордонники заявляють, що виявили в човні понад 290 штук незаконно виловленої камбали та сітку. Моряків та човен доправили до Керчі. Всі четверо моряків, як стверджує російське слідство, визнали факт браконьєрства.

Після цього українська прокуратура АРК почала кримінальне провадження за статтями 146 і 278 Кримінального кодексу України за фактом незаконного захоплення українського судна з чотирма людьми на борту.