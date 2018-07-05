Суд в анексованому Криму засудив Балуха до 5 років колонії

Роздольненський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Про це у четвер, 5 липня, повідомило інтернет-видання "Крим. Реалії".

Як повідомляється, українця засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ. Оголошуючи вирок, суддя заявила, що Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи управління, що підтверджується раніше скоєними злочинами".

2 липня російський прокурор вимагав 4 років колонії загального режиму за обвинуваченням Балуха в дезорганізації діяльності ізолятора тимчасового утримання. Цю справу проти активіста порушили начебто через його конфлікт із начальником ізолятора.

В українському міністерстві закордонних справ висловили протест через вирок Балуху. "Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" Володимиру Балуху. Висловлюємо протест РФ", - написала речниця МЗС України Мар'яна Беца у своєму мікроблозі Twitter.

Нагадаємо, що 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування на знак протесту. У 2017 році Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні", звинуватили в Криму в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. У серпні 2017 року суд анексованого Криму засудив Балуха до позбавлення волі на три роки і сім місяців. Захист Балуха і правозахисники переконані, що він став жертвою політичних переслідувань через свою проукраїнську позицію.