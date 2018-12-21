Суд в анексованому Криму залишив під вартою 20 українських моряків

Верховний суд анексованого Криму в середу, 26 грудня, відмовився відпустити з-під варти ще п'ятьох військових моряків із захоплених у Чорному морі місяць тому кораблів ВМС України. Йдеться про командира буксира "Яни Капу" старшину Олега Мельничука, командира бронекатера "Нікополь" старшого лейтенанта Богдана Небилицю, капітана другого рангу Дениса Гриценка, старшого матроса Юрія Без'язичного і матроса Євгена Семідоцького, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Апеляції їхніх адвокатів стали останніми скаргами, що надходили до інстанції від захисту українських військових та щодо яких ще не було ухвалене рішення. Суд апеляційної інстанції залишив у силі постанови Київського районного суду Сімферополя, уточнивши при цьому термін арешту через допущену судом першої інстанції технічну помилку: він закінчується 24-го, а не 25 січня 2019 року.

Призначені Росією адвокати трьох затриманих моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Володимира Терещенка і співробітника СБУ Василя Сороки не оскаржували їхнього арешту. "З несумлінними колегами за призначенням розбиратиметься дисциплінарна комісія", - заявив напередодні адвокат Микола Полозов. Узяття під варту чотирьох українців захист оскаржить в касаційному порядку. Таким чином, у суді апеляційної інстанції за шість днів розглянуті апеляції на арешт 20 з 24 українців.

Раніше Верховний суд анексованого Криму залишив під вартою 15 громадян України, які були затримані після інциденту в Керченській протоці: Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка, Віктора Безпальченка, Владислава Костишина, В'ячеслава Зінченка, Володимира Лісового, Сергія Чулібу, Андрія Шевченка, Романа Мокряка і співробітника Служби безпеки України Андрія Драча.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Затримані судна відконвоювали в Керч.

Згодом за рішенням судів у Сімферополі і Керчі всі 24 моряки були заарештовані. У ніч на 30 листопада 21 військового перевезли з Криму в московський слідчий ізолятор "Лефортово", ще трьох поранених - у лікарню СІЗО "Матроська тиша". Під час слідчих дій майже всі затримані оголосили себе військовополоненими.

Одразу після інциденту ФСБ РФ заявила, що українські військові судна увійшли в територіальні води РФ за вказівкою київської влади, і охарактеризувала інцидент як провокацію, яку координували два співробітники СБУ. Крім того, російська сторона стверджувала, що Київ не повідомив Росію про прохід кораблів ВМС України через Керченську протоку. На додачу в ФСБ наголошували, що затриманих українців не можна вважати військовополоненими.

Натомість Київ назвав дії російських прикордонників неправомірними. На думку української влади, Росія порушила конвенцію ООН з морського права і договір між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.