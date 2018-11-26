 Суд в анексованому Криму заарештував українських моряків на два місяці -ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

Суд в анексованому Криму заарештував українських моряків на два місяці -ЗМІ

12 українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, суд у анексованому Криму взяв під варту до 25 січня 2019 року. Їм закидають незаконний перетин державного кордону РФ.

Одного з захоплених українських моряків ведуть до будівлі суду в Сімферополі 27 листопада

Одного з захоплених українських моряків ведуть до будівлі суду в Сімферополі 27 листопада

Київський районний суд Сімферополя в анексованому РФ Криму у вівторок, 27 листопада, обрав запобіжний захід 12українським морякам, яких затримали російські спецпризначенці в районі Керченської протоки 25 листопада. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ, вчиненому групою осіб.

Ідеться про Андрія Оприска, Сергія Цибізова, Юрія Будзила, Володимира Терещенка, Віктора Безпальченка, Володимира Вариміза, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Чуліба, Владислава Костишина, Сергія Попова та Романа Мокряка, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" із посиланням на власного кореспондента в залі суду. Заарештованих доправлять до СІЗО Сімферополя, повідомила так звана "омбудсменка" Криму Людмила Лубіна.

Очікується, що суд в анексованому Криму обере запобіжні заходи для решти українських моряків 28 листопада. У РФ заявили, що 25 листопада було затримано 24 особи.

Що сталося в районі Керченської протоки

25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України, а також українські моряки були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан триватиме 30 днів. Особливий правовий режим запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

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