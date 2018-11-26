Суд в анексованому Криму арештував українських моряків на два місяці

Київський районний суд Сімферополя в анексованому РФ Криму у вівторок, 27 листопада, обрав запобіжний захід 12українським морякам, яких затримали російські спецпризначенці в районі Керченської протоки 25 листопада. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ, вчиненому групою осіб.

Ідеться про Андрія Оприска, Сергія Цибізова, Юрія Будзила, Володимира Терещенка, Віктора Безпальченка, Володимира Вариміза, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Чуліба, Владислава Костишина, Сергія Попова та Романа Мокряка, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" із посиланням на власного кореспондента в залі суду. Заарештованих доправлять до СІЗО Сімферополя, повідомила так звана "омбудсменка" Криму Людмила Лубіна.

Пізніше цього ж дня, як повідомляє "Інтерфакс", керченський міський суд постановив заарештувати на два місяці ще трьох затримаих моряків із кораблів ВМС України. Прізвища моряків в прес-релізі суду, на який посилається агентство, не зазначені.

Очікується, що запобіжний захід для решти українських моряків оберуть 28 листопада. У РФ заявили, що 25 листопада було затримано 24 особи.

Що сталося в районі Керченської протоки

25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України, а також українські моряки були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану, який має тривати 30 днів. Особливий правовий режим запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.