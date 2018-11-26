Суд в анексованому Криму арештував на два місяці решту захоплених українських моряків

Київський районний суд Сімферополя в середу, 28 листопада, арештував на два місяці ще дев'ятьох захоплених російськими спецпризначенцями українських моряків.

Зокрема, повідомляється, що суд арештував капітана третього рангу Володимира Лісового, капітана артилерійського катера "Нікополь" Богдана Небилицю, старшого матроса "Нікополя" В'ячеслава Зінченка, матроса катера "Бердянськ" Юрія Без'язичного і матроса буксира "Яни Капу" Євгена Семидоцького, повідомив у соцмережі Facebook кореспондент російської газети "Нова газета" Антон Наумлюк, який був присутній на засіданні. Також на два місяці арештовано Андрія Драча, якого у російських ЗМІ називають представником Служби безпеки України.

На засіданнях 27 листопада суд у анексованому Криму заарештував 15 українських військових моряків. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ. У Києві це звинувачення відкидають і вимагають негайно звільнити захоплених моряків.

25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України разом із українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності. Верховна Рада 26 листопада схвалила запровадження воєнного стану в десяти областях країни на 30 діб.

У НАТО, США й низці країн Європи різко засудили дії Росії щодо українських кораблів і моряків.