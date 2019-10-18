 Суд в Амстердамі наклав арешт на акції ″дочки″ компанії ″Газпром″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2019

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Новини

Суд в Амстердамі наклав арешт на акції "дочки" компанії "Газпром"

Розгляд справи у суді в Амстердамі ініціював НАК "Нафтогаз України" через побоювання, що "Газпром" намагатиметься убезпечити свої активи від арешту.

Суд

Окружний суд Амстердама наклав арешт на 100 відсотків акцій дочірньої компанії російського газового велетня "Газпром" - South Stream Transport B.V. за позовом Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України". Про відповідну ухвалу суду від 22 жовтня цього року в п'ятницю, 25 жовтня, повідомив спочатку виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Згодом інформацію про арешт всіх своїх акцій підтвердили в самій South Stream Transport B.V., відповідаючи на запит інформагенції "Інтерфакс".

Як зазначається на сайті "Нафтогазу", російський "Газпром" відмовляється виплачувати українській компанії борг у розмірі 2,56 мільярда доларів США. Крім того, як заявляють у "Нафтогазі", російська компанія вже стала вживати заходи з метою запобігання примусовому виконанню арбітражного рішення, в тому числі передачу активів, таких як акції South Stream Transport, у володіння інших суб'єктів господарювання.

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"Саме тому "Нафтогаз" ініціював окремий судовий процес у суді Амстердама, де доводив неправомірність дій "Газпрому" з переміщення акцій South Stream Transport B.V. своєї дочірньої компанії. Тепер акції South Stream Transport B.V. арештовано", - йдеться в повідомленні на сайті НАКу.

Як пояснив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, "Газпром" пішов на "шахрайські дії", передавши акції South Stream Transport B.V. іншому своєму дочірньому підприємству компанії "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC). Все це відбулося "за один день до того, як судові виконавці розпочали заморозку активів "Газпрому" в Нідерландах за позовом "Нафтогазу"", написав Вітренко.

У самій компанії South Stream Transport B.V. заявили "Інтерфаксу", що рішення суду про арешт її акцій не вплине на будівництво і роботу "Турецького потоку".

Нагадаємо, раніше в НАК "Нафтогаз України" оголосили намір направити 1 листопада російській компанії "Газпром" позовні вимоги на більш ніж 11 мільярдів доларів США.

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