Суд відсторонив голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Окружний адміністративний суд Києва у седеру, 15 травня, заборонив голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергію Козьякову виконувати свої обов'язки. Окрім того, суд припинив повноваження члена ВККС Станіслава Щотки, повідомила прес-служба суду.

За позовом, який подали Сергій Остапець та Олександр Кротюк, суд встановив, що повноваження Козьякова і Щотки спливли, і ті мають залишити посади. Окрім того, суд наказав негайно зарахувати до складу ВККС Сергія Остапця замість відстороненого Станіслава Щотки. Ухвала суду підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від оскарження.

Натомість у ВККС не погодились з відстороненням Сергія Козьякова, наголосивши, що термін його повноважень ще не закінчився. Там зазначили, що мають декілька документів, які підтверджують те, що суд не мав права відсторонювати головного екзаменатора суддів. Зокрема зазначається, що члени ВККС, щодо яких у позивача виникли сумніви, були призначені у період дії закону, згідно з яким строк повноважень члена ВККС складає шість років. Пізніше було ухвалено інший закон, який скоротив повноваження члена ВККС до чотирьох років.

10 травня судді Окружного адміністративного суду мали пройти обов'язкове кваліфікаційне оцінювання у ВККС. Однак майже всі вони, включаючи голову Павла Вовка, не з'явилися через хворобу, повідомило видання Hromadske. Зокрема, на оцінювання прийшли сім суддів, а 34 - захворіли в один день та надіслали у ВККС довідки про хворобу. В результаті був призначений новий день складання іспиту - 21 травня.

Нагадаэмо, саме Окружний адмінсуд Києва 18 квітня за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Після цього президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО попросив керівництво ГПУ та СБУ вивчити можливість залучення до кримінальної відповідальності суддів цього суду. Він також висловився за їхнє якнайшвидше кваліфікаційне оцінювання. У відповідь на це голова Окружного адмінсуду Павло Вовк сказав, що це є втручанням у діяльність суддів.