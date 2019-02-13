 Суд відсторонив голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд відсторонив голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів мала оцінити суддів Окружного адміністративний суд Києва, але вони відсторонили головного екзаменатора від роботи.

Суд вирішив, що повноваження членів ВККС спливли

Суд вирішив, що повноваження членів ВККС спливли

Окружний адміністративний суд Києва у седеру, 15 травня, заборонив голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергію Козьякову виконувати свої обов'язки. Окрім того, суд припинив повноваження члена ВККС Станіслава Щотки, повідомила прес-служба суду.

За позовом, який подали Сергій Остапець та Олександр Кротюк, суд встановив, що повноваження Козьякова і Щотки спливли, і ті мають залишити посади. Окрім того, суд наказав негайно зарахувати до складу ВККС Сергія Остапця замість відстороненого Станіслава Щотки. Ухвала суду підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від оскарження.

Натомість у ВККС не погодились з відстороненням Сергія Козьякова, наголосивши, що термін його повноважень ще не закінчився. Там зазначили, що мають декілька документів, які підтверджують те, що суд не мав права відсторонювати головного екзаменатора суддів. Зокрема зазначається, що члени ВККС, щодо яких у позивача виникли сумніви, були призначені у період дії закону, згідно з яким строк повноважень члена ВККС складає шість років. Пізніше було ухвалено інший закон, який скоротив повноваження члена ВККС до чотирьох років.

DW.COM

Щодо ймовірного втручання вищих посадових осіб держави в діяльність окружного адмінсуду Києва розпочато досудове розслідування ГПУ. (13.05.2019)

Судді Конституційного суду України висловили недовіру очільнику суду Станіславу Шевчуку та обрали новою головою суду Наталю Шапталу. Шевчук звинуватив у своєму звільненні президента України Петра Порошенка. (14.05.2019)

10 травня судді Окружного адміністративного суду мали пройти обов'язкове кваліфікаційне оцінювання у ВККС. Однак майже всі вони, включаючи голову Павла Вовка, не з'явилися через хворобу, повідомило видання Hromadske. Зокрема, на оцінювання прийшли сім суддів, а 34 - захворіли в один день та надіслали у ВККС довідки про хворобу. В результаті був призначений новий день складання іспиту - 21 травня.

Нагадаэмо, саме Окружний адмінсуд Києва 18 квітня за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Після цього президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО попросив керівництво ГПУ та СБУ вивчити можливість залучення до кримінальної відповідальності суддів цього суду. Він також висловився за їхнє якнайшвидше кваліфікаційне оцінювання. У відповідь на це голова Окружного адмінсуду Павло Вовк сказав, що це є втручанням у діяльність суддів.

Дивитись відео 04:00

Судова реформа: оцінювання суддів - лише фікція?(13.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Судова реформа: оцінювання суддів - лише фікція?(13.04.2018)  

Також за темою

Ukraine Gesundheitsreform - Demonstrationen in Kiev - Ukrainische Gesundheitsministerin Uliana Suprun

Відсторонення Супрун: уряд частково розблокував роботу МОЗ 13.02.2019

Український уряд дозволив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я попри заборону суду. Це дозволить затвердити розподіл ліків, відправляти українців на лікування та розблокувати інші функції МОЗ.

Ukraine Gerichtsprozess Uljana Suprun

Рецепт для МОЗу: як суд розглядав відсторонення від обов’язків Уляни Супрун 11.02.2019

Поки юристи розбираються із закидами у подвійному громадянстві і з процедурою призначення, Уляна Супрун заявляє про блокування роботи міністерства охорони здоров'я. За дебатами у суді у понеділок стежив кореспондент DW.

Serbien Justiz |

Протест громадських активістів: ГРД бойкотує оцінювання суддів в Україні 26.03.2018

Громадська рада доброчесності припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання українських суддів. Активісти скаржаться на блокаду роботи з боку комісії, яка зрештою вирішує долю суддів.

Реклама

Докладно

Один з проектів відбудови Нотр-Даму

Будь ласка, не відтворюйте точну копію Нотр-Даму

Як відбудовувати кафедральний собор? Фелікс Штайнер виступає за сміливі рішення.  

Президент Трамп готовий до переговорів щодо мит на автомобілі, повідомили ЗМІ

Трамп планує відкласти підвищення мит на автомобілі - ЗМІ

Вашингтон збирається відкласти на півроку запровадження штрафних мит на автомобілі для торговельних переговорів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  