 Суд відпустив Єфремова з-під домашнього арешту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

Суд відпустив Єфремова з-під домашнього арешту

Суд змінив запобіжний захід ексрегіоналу Олександру Єфремову, який обвинувачується у державній зраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації, з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Суд відпустив ексрегіонала Олександра Єфремова, який обвинувачується у державній зраді, з-під домашнього арешту

Суд відпустив ексрегіонала Олександра Єфремова, який обвинувачується у державній зраді, з-під домашнього арешту

Старобільський районний суд Луганської області  у четвер, 19 вересня, змінив запобіжний захід ексголові парламентської фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову з домашнього арешту на особисте зобов'язання терміном на два місяці, повідомив адвокат Олександр Мельников.

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Представник прокуратури впевнений, що гроші на рахунках невістки і сина Єфремова мають незаконне походження. А майно екс-регіонала у "ЛНР", за словами прокурора, перебуває під охороною бойовиків. (17.11.2017)

Син колишнього "регіонала" Олександра Єфремова у судах Швейцарії порівнював свого батька з опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Однак розморозити мільйони на швейцарських рахунках це не допомогло. (08.05.2018)

"Захист вкотре клопотав перед судом про скасування запобіжного заходу як такого, оскільки обвинувачення непереконливе та протизаконне. Суд змінив запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов'язання терміном на два місяці", - розповів адвокат агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі розгляд справи перебуває на стадії дослідження доказів.

Нагадаємо, 30 липня 2016 року Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України в аеропорту Києва. Також його підозрюють у підтримці "ЛНР" та незаконному заволодінні майном "Луганськвугілля".

Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України.

Утім, 22 липня Київський апеляційний суд за клопотанням сторони захисту змінив запобіжний захід Єфремову з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Єфремов вийшов із СІЗО вранці 24 липня. 

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